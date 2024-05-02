Microsoft Sınıfta Kaldı: Windows 11 Kullanıcıları Hangi Sorundan Bir Türlü Kurtulamıyor?

Nisan ayının başında Microsoft’un getirdiği bir güvenlik yaması, bazı Windows 11 kullanıcıları için VPN bağlantısı sorunlarına neden oldu. Birçok kullanıcı Microsoft tarafından güncelleme ve hatayla ilgili çözüm bekliyordu.

Bunun üzerine Microsoft, Nisan 2024 Windows 11 güncelleştirmesini yükledikten sonra VPN bağlantı hatalarına ilişkin raporları araştırmaya başladığını duyurdu.

Güncelleme Sonrası VPN Hatası Ne Zaman Düzelecek?

KB5036893 güvenlik güncelleştirmesi tüm Windows 11 sürümleri için 9 Nisan'da yayımlandı ve bazı kullanıcılar, yama yüklendikten sonra TPM destekli sertifikalara sahip VPN bağlantılarının çalışmadığını bildirdi.

Microsoft ise Nisan 2024 güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra yaşanan VPN sorunu için kullanıcı raporlarını araştırıldığını ve önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi vereceğini söyledi.

Windows’un güncellemelerin ilk sürümlerindeki hataları yakalamak için tasarlanmış bir Windows Insider programı bulunsa da bazı güvenlik yamalarının VPN bağlantı hatası gibi beklenmedik sorunlara neden olabileceği belirtildi.