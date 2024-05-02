Airbnb Yapay Zeka Destekli Yeni Özelliklerini Tanıttı!

Airbnb'nin yaz dönemi en hareketli dönemi oluyor çünkü gerek misafirler gerek ev sahipleri için oldukça dolu dolu geçiyor ancak bu kez şirket, grup rezervasyonları için sadece birkaç güncellemenin yanı sıra müzik, film, TV ve spor dünyasının ünlü isimlerinin ev sahipliği yaptığı deneyimlerden oluşan "İkonlar" adlı yeni bir kategori sunuyor.

Muhtemelen tüm kullanıcılara ulaşacak tek güncelleme olan grup rezervasyon özellikleri, kişilerin ortak istek listeleri oluşturmasına olanak tanıyor ve grupta bir yeri kiralamak artık çok daha kolay.

Yeni Airbnb Özellikleri Neler?

Kullanıcılar artık telefonlarındaki kişiler veya bir bağlantı aracılığıyla arkadaşlarını veya ailelerini bir istek listesine davet edebiliyorlar. Grup üyeleri bir listeye kiralık daire ekleyebilir, bu daire hakkında not bırakabilir veya rezervasyona karar vermek için oy kullanabilirler.

Üyelerden biri daireyi rezerve ettikten sonra, insanları bir kartpostal ile seyahatte kendileriyle birlikte seyahat etmeye de davet edebilecekler. Davet kartında adres, check-in talimatları ve Wi-Fi şifreleri gibi ayrıntılar da yer alacak.

Airbnb ayrıca tüm gezginlerin ev sahibiyle sohbet edebileceği ve mesajlara yanıt verebileceği yeni bir mesaj sekmesi de sunuluyor. Ev sahipleri, konuklara tesisin ödeme kılavuzunu göndermek gibi soruları yanıtlamak için yapay zekâ destekli önerileri kullanabilecekler.

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