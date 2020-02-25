İnternette ne kadar zaman geçiriyoruz? Son araştırmaya göre internette geçirdiğimiz süre uyku süremizle aynı.

Global sosyal medya ajansları We Are Social ve Hootsuite, Dijital Türkiye 2020 raporunu yayınladı. Rapora göre, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 74’ü (83.88 milyon nüfusun 62.7 milyonu) internet kullanıcısı. Türkiye son bir yılda internet kullanıcısı 2.4 milyon, cep telefonu kullanıcısı 2.6 milyon, sosyal medyayı aktif olarak kullanan kullanıcıların sayısı da 2.2 milyon artış gösterdi. Günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette gezinerek harcıyoruz. Bu süre Türk Uyku Derneği’nin araştırmasına göre günlük uyku ortalaması ile aynı. Günde ortalama 3 saat 4 dakikayı televizyon izleyerek, 2 saat 51 dakikayı sosyal medyada, 1 saat 21 dakikayı müzik dinleyerek, 58 dakikayı da oyun oynayarak geçiriyoruz.

Rapora göre 16 - 64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 89’u akıllı telefon kullanıyor, yüzde 67’si bilgisayara (laptop veya masaüstü PC), yüzde 45’i tablete sahip. Türkiye’de toplam 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve neredeyse herkes sosyal medyaya mobil cihazdan giriş yapıyor.