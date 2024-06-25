Invincible 3. Sezon Ne Zaman?
Invincible 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Invincible'ın yeni sezon yayın tarihi ve dahası!
Amazon Prime Video'nun popüler animasyon dizisinin ilk sezonunu bitiren izleyiciler, Invincible 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
İlk olarak 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Invincible, ilk bölümüyle birlikte tüm dünyada çok popüler hâle gelerek IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında konumlandı. Peki, Invincible yeni sezon tarihi ne zaman?
Invincible 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Robert Kirkman, Ryan Ottley ve Cory Walker tarafından yaratılan animasyon dizisinin 3. sezonunun 2025 yılının ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Popüler yapım, 2021 yılında ikinci ve üçüncü sezon onayı almıştı.
Üçüncü sezonun toplamda sekiz adet bölümden oluşacağı düşünülüyor. Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.
Invincible Konusu
Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.
Invincible Nasıl İzlenir?
Animasyon dizisi Invincible'ın tüm sezonlarını Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital yayın platformunun kütüphanesindeki içeriklere erişebilmek için Amazon Prime aboneliği gerekiyor.
Invincible Karakterleri
- Mark Grayson
- Nolan Grayson
- Debbie Grayson
- Amber Bennett
- Monster Girl
- Cecil Stedman
- Atom Eve
- Robot
- Mauler Twins
- Rex Splode
- Black Samson
Invincible Seslendirme Kadrosu
- Steven Yeun
- J.K. Simmons
- Sandra Oh
- Zazie Beetz
- Grey Griffin
- Walton Goggins
- Gillian Jacobs
- Zachary Quinto
- Kevin Michael Richardson
- Jason Mantzoukas
- Khary Payton
Invincible seslendirme kadrosu Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey Griffin ve daha pek çok isimden oluşuyor. The Walking Dead oyuncuları arasında da yer alan Steven Yeun, Mark Grayson isimli karakteri seslendiriyor.
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