iOS 18.2 ile iPhone'lara Gelmesi Beklenen 5 Özellik!

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 için birçok söz verdi. Özellikle Apple Intelligence henüz kullanıma sunulmadan 9 Eylül günü tanıtılacak iPhone 16 serisine olan ilgiyi artırmayı başardı. Ancak iOS 18 ile geleceği söylenilen özelliklerin önemli bir kısmı hem iOS 18 hem de iOS 18.1'in beta sürümlerinde yer almıyor.

Apple birçok özellik için "yılın ilerleyen zamanlarında" ifadesini kullanıyor. Bu durumda gözler iOS 18.2'ye çevriliyor. Son birkaç yıla baktığımızda iOS x.2 güncellemelerinin Aralık ayında yayınlandığını görüyoruz. Bu kapsamda Apple'ın Aralık ayında birçok eksiği tamamlayacağını söyleyebiliriz. İşte gelmesi beklenen 5 özellik!

Siri'de ChatGPT desteği

Şu anda iPhone 15 Pro veya Pro Max sahibi olup iOS 18.1 Beta ile Apple Intelligence özelliklerini test etmek istediğinizde ChatGPT ile güçlendirilen yeni Siri'nin hazır olmadığını göreceksiniz. Apple CEO'su Tim Cook heyecanla beklenen bu özelliğin 2024 yılı bitmeden geleceğini duyurdu.

Genmoji

Genmoji'yi Haziran ayında WWDC'de gördük, ancak o günden bu yana yayınlanan herhangi bir beta sürümünde bulunmuyor. Apple'dan bu özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair somut bir açıklama gelmedi. Ancak iOS 18 ve 18.1 beta sürümlerinde Genmoji'ye dair bir dizi işaret yer alıyor.

Genmoji arayüzünün bazı bölümleri zaman zaman bazı kullanıcılar için ortaya çıkıyor. Bu kapsamda iOS 18.2 ile kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.

Yeniden tasarlanan Mail uygulaması

WWDC 2024'te gördüğümüz yeni Mail uygulaması iOS 18 ve iOS 18.1 Beta sürümlerinde yer almıyor. Apple'ın internet sitesine baktığımızda da diğerleri ile benzer şekilde "bu yılın ilerleyen zamanlarında" ifadesini görüyoruz.

AB'de zorunlu tarayıcı seçim ekranı

Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların harici uygulama marketlerini kullanmasına izin vermek zorunda kalan Apple tarayıcı konusunda da seçim yapma şansı sunacak. iPhone'u yeniden kurarken veya bu güncellemeyi yüklediğinizde size hangi tarayıcının varsayılan olmasını istediğiniz sorulacak.

İlerleyen dönemde benzer seçeneklerin Fotoğraflar uygulaması için de sunulması bekleniyor. Avrupa Birliği aldığı kararlar ile Apple'ın kullanıcıları tek bir markete veya tarayıcıya bağlamasını engelliyor.

Robot elektrikli süpürge desteği

Hiç konuşulmuyor olmasına rağmen beklenilen özelliklerden birisi de, robot süpürge desteği. Ev uygulaması sayesinde robot süpürgenizin güç seviyesini, temizleme modunu, şarj durumunu ve vakum - paspas gibi temel özellikleriin kontrol edebileceksiniz. Tabii bu sayede Siri ile robot süpürgenize komut verebileceksiniz.