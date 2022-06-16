iOS 16 ile Birlikte 27 Stok iPhone Uygulaması Kaldırılabilecek

Apple, önceden yüklenmiş stok iPhone uygulamalarının kaldırılabilecek olanlarının sayısını artırıyor ve iOS 16'nın beta sürümü artık 27 uygulamaya kadar silinmesine izin veriyor.

Apple, iOS 16'nın ilk beta sürümünü yayınlarken, geliştiriciler henüz kamuoyuyla paylaşılmamış hangi yeni özelliklerin eklendiğini bulmaya çalışıyorlar. Kullanıcıların isteğinin ardından kendi stok uygulamalarının kaldırılabilirliğine izin veren Apple, iOS 16 ile birlikte 27 stok uygulamayı kaldırabilme imkanı sağlıyor.

Kaldırılabilen iOS 16 uygulamaları beta süresince değişebilir ancak toplamın artması veya aynı kalması muhtemel.

iOS 16'da Kaldırılabilecek Uygulamalar

Kitaplar

Hesap Makinesi

Takvim

Pusula

Kişiler

FaceTime

Dosyalar

iPhone'umu Bul

Fitness

Ev

iTunes Store

Posta

Haritalar

Ölçüm

Müzik

Haberler

Notlar

Podcastler

Hatırlatıcılar

Kısayollar

Borsalar

İpuçları

Çeviri

TV

Sesli Notlar

Watch

Hava Durumu

Apple konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı ve iOS 16'nın genel olarak piyasaya sürülmesinden önce bu özellikten bahsetmesi pek de olası değil ancak daha önce belirli uygulamaların kaldırılmasının, bu uygulamanın tüm işlevselliğinin ortadan kalktığı anlamına gelmediği konusunda yorumlarda bulunmuştu.

Örneğin, Kişiler uygulamasını kaldırabilirsiniz ancak bir Apple destek belgesine göre "tüm iletişim bilgileriniz Telefon uygulamasında kalacaktır". Apple ayrıca, iletişim bilgilerinin "Telefon, Mesajlar, Posta, FaceTime ve daha fazlası aracılığıyla erişilebilir durumda kaldığını" ancak "bir kişiyi kaldırmak için Kişiler'i geri yüklemeniz gerektiğini" söylüyor.

Benzer şekilde kullanıcılar FaceTime uygulamasını silseler bile, Kişiler veya Telefon uygulamaları aracılığıyla yine de gelen FaceTime aramalarını cevaplayabilirler.