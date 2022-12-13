iPad 10 Dayanıklılık Testi (Video)

Zack Nelson isimli bir YouTuber, 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülen iPad 10'a dayanıklılık testi yaptı. Yapılan test, Apple'ın yeni iPad modelinin dayanıklılık konusunda sergilediği performansı gözler önüne serdi. Peki, söz konusu cihaz test esnasında nasıl bir performans sergiledi?

iPad 10 Dayanıklılık Testi Videosu Paylaşıldı

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, 10. nesil iPad modelinin dayanıklılığını ölçmek için çeşitli testler uyguladı. Bu kapsamda ilk olarak tornavida aracılığıyla cihazın ekranını çizmeye çalıştı. Nelson, bu işlemi maket bıçağıyla ekrana, kameraya, arka yüzeye ve tabletin kenarlarına da uygulandı.

Nelson, cihazın ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için ısı testi de yaptı. YouTuber, tabletin ekranına bir süre boyunca çakmak ile ısı testi uyguladı. Isı uygulanan bölgede iz meydana geldi ancak iPad çalışmaya devam etti.

Dayanıklılık testi kapsamında tablet bükülmeye de çalışıldı. Maalesef cihaz dayanıklılık konusunda beklentinin altında kaldı. 10 dakika 19 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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