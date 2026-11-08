Game Pass'e 8 Oyun Daha Geliyor! Uzun Bir Süre Meşgul Olacaksınız

Game Pass için Kasım ayı programı belli oldu. Bu ay kütüphaneye Football Manager 27, Vampire Crawlers, Aphelion ve John Carpenter's Toxic Commando gibi oyunlar ekleniyor. Farklı türlerden toplam 15 yeni yapımın yer aldığı listede hem çıkış gününde aboneliğe dahil olacak oyunlar hem de daha önce başka abonelik planlarında bulunan yapımlar var.

Kasım 2026'da Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Ekleneceği Tarih Tür Football Manager 27 1 Kasım (Artık mevcut) Futbol Simülasyonu Pit of Goblin 1 Kasım (Artık mevcut) Korku, Eşli Oyun Vampire Crawlers 4 Kasım (Artık mevcut) Kart, Roguelite Void/Breaker 4 Kasım (Artık mevcut) FPS, Roguelite Escape Academy 2 5 Kasım (Artık mevcut) Bulmaca, Macera Firefighting Simulator: Ignite 5 Kasım (Artık mevcut) Simülasyon MySims Cozy Bundle 5 Kasım (Artık mevcut) Simülasyon, Macera Football Manager 27 Console 10 Kasım Futbol Simülasyonu Warhammer Survivors 10 Kasım Aksiyon, Roguelite Tanuki: Pon's Summer 10 Kasım Macera, Simülasyon Hope in the City 11 Kasım Gizem, Macera Thronefall 11 Kasım Strateji John Carpenter's Toxic Commando 12 Kasım Aksiyon, Hayatta Kalma Aphelion 17 Kasım Bilim Kurgu, Macera Paw Patrol: Dino World 17 Kasım Aksiyon, Macera

Bu oyunlar arasında farklı bir şeyler arayanlara hitap eden pek çok seçenek var. Vampire Crawlers ve Warhammer Survivors aksiyon ve roguelite türünü sevenlere, Escape Academy 2 bulmaca meraklılarına, Thronefall ise strateji oyunlarından hoşlananlara hitap ediyor.

Football Manager 27'nin hem PC hem de konsol sürümünün gelmesi de serinin takipçileri için ayrı bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca MySims Cozy Bundle ile daha sakin bir oyun deneyimi isteyenler de kasım listesinde kendine göre bir şeyler bulabilir.

Football Manager 27 Nasıl Bir Oyun?

Football Manager, bir futbol takımının teknik direktörü olduğumuz bir menajerlik oyunu. Sahada futbolcuları doğrudan kontrol etmiyoruz. Bizim işimiz saha kenarında. Takımın başına geçtikten sonra kadrodan taktiğe, transferlerden antrenmanlara kadar kulüple ilgili pek çok konuda söz sahibi oluyoruz.

Oyuna başlarken çalıştıracağımız takımı seçiyoruz. İster büyük bir kulüple şampiyonluk mücadelesine girişelim ister alt liglerde mücadele eden küçük bir takımı alıp yıllar içinde üst sıralara taşımaya çalışıyoruz. Elbette iki seçeneğin de kendine göre zorlukları var. Büyük takımlarda beklentiler yüksek, küçük kulüplerde ise bütçe ve kadro sıkıntısı baş ağrıtıyor. Bu da kendi stratejinizi belirlemenizin büyük önem taşıdığı anlamına geliyor.

Pit of Goblin Nasıl Bir Oyun?

Pit of Goblin, arkadaşlarımızla birlikte goblinleri kontrol ettiğimiz, karanlık zindanlarda yiyecek ve değerli eşya aradığımız bir hayatta kalma ve keşif oyunu. Tek başımıza da oynayabiliyoruz ama asıl oynanış 2-6 kişilik çevrimiçi eşli oyun üzerine kurulu. Keyfi de başkalarıyla oynadığınızda çıkıyor.

Oyundaki amacımız çok basit. Goblinlerin yaşadığı krallığın başındaki King Queen'in karnını doyuyoruz. Bunun için yerin altındaki Pit adı verilen tehlikeli bölgelere iniyoruz. Eski mezarlar, karanlık mağaralar, madenler ve yaratıklarla dolu harabeler arasında yiyecek ararken başımıza gelmeyen kalmıyor. Bu arada bulduğumuz ganimetlerle birlikte sağ salim geri dönmemiz de gerekiyor.

Vampire Crawlers Nasıl Bir Oyun?

Vampire Crawlers, Vampire Survivors evreninde geçen, deste oluşturma ve sıra tabanlı savaş mekaniklerini bir araya getiren bir roguelike oyun. İlk oyunda olduğu gibi yine tanıdık karakterler ve düşmanlarla karşılaşıyoruz ama bu kez sürekli hareket edip ekrandaki yaratıkları temizlemek yerine kartlarımızı kullanarak savaşıyoruz.

Oyunun temelinde kartları doğru sırayla oynayarak güçlü kombolar oluşturmak var. Her kartın bir mana değeri mevcut. Kartları artan mana sırasına göre oynadığımızda etkileri birbirini takip ediyor. Bir kartla başlattığımız saldırı, sonraki kartların etkisiyle giderek büyüyebiliyor. Joker kartlar da bu zinciri uzatmamıza yardımcı oluyor. Hatta doğru kartları bir araya getirdiğimizde tek turda 10, 20 veya 30 kartlık kombolar oluşturabiliyoruz.

Kartları rastgele kullanmak ise pek işe yaramıyor. Hangi kartı önce oynadığımız, elimizdeki diğer kartlarla nasıl bir etkileşim kurduğu ve mevcut manamızı nasıl değerlendirdiğimiz önemli. İster uzun uzun düşünüp her hamleyi hesaplayalım ister hızlıca kartları peş peşe oynayalım. Oyunun savaş sistemi bu iki oynanış şekline de izin veriyor.

Void/Breaker Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında yer alan Void/Breaker, kendinizi düşman bir yapay zekânın kontrolündeki bir döngünün içinde bulduğunuz hızlı tempolu bir roguelite oyunu. Amacınız, sizi sürekli aynı döngüye hapsetmeye çalışan makinelerden kurtulmak. Fakat sistemin sizi kolay kolay bırakmaya da niyeti yok. Hayatımızı kaybedebiliyoruz, sonra yeniden başlıyoruz. Her seferinde biraz daha ilerlemeye çalışıyoruz.

Oyunun temelinde hızlı çatışmalar ve hareket özgürlüğü var. Bölümlerde karşımıza çıkan düşmanlarla mücadele ederken sürekli hareket hâlinde kalmamız gerekiyor. Koşmak, çevik hareketlerle saldırılardan kaçınmak ve rakiplerin arasından sıyrılmak savaşların önemli bir parçası.

Escape Academy 2 Nasıl Bir Oyun?

Escape Academy 2: Back 2 School, bulmaca oyunları sevenlere hitap ediyor. Farklı odalara yerleştirilmiş ipuçlarını bir araya getirerek çıkış yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Fakat bu kez oyun sadece birbirinden bağımsız kaçış odalarından oluşmuyor. Akademinin tamamı keşfedilebilen, sırlarla dolu büyük bir alana dönüşmüş durumda.

"Ben bulmaca ve kaçış türündeki oyunları tek başıma oynamayı sevmiyorum" diyorsanız da sorun değil. Escape Academy 2, tek başına oynanabildiği gibi, dilerseniz arkadaşınızla da ilerlemenize olanak tanıyor. Hem co-op desteği hem de aynı ekranda iki kişilik oynama desteği mevcut. Bulmacaları süre sınırı olmadan çözmeye izin veren bir mod da eklenmiş. Yani acele etmeden ipuçlarını incelemek isterseniz bu da mümkün.

Firefighting Simulator: Ignite Nasıl Bir Oyun?

Firefighting Simulator: Ignite, itfaiyecilik üzerine kurulu simülasyon oyunları arasında. Amerika'nın Orta Batı bölgesindeki büyük bir şehirde görev yapan bir itfaiyeciyi kontrol ediyoruz. Oyun, yangın çıkan binalara müdahale etmekten mahsur kalan insanları kurtarmaya kadar uzanan acil durum görevleri etrafında ilerliyor.

Her görevde karşılaşılan yangının türü ve bulunduğu ortam farklı. Elektrik kaynaklı yangınlar, yağ yangınları ve yanıcı sıvılarla başlayan alevler aynı şekilde söndürülemiyor. Kapalı alanlardaki yoğun duman, yüksek sıcaklık ve ani patlamalar müdahaleyi zorlaştırabiliyor. Yani gerçekçilik odaklı bir yapım arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabileceğini söyleyebiliriz.

MySims Cozy Bundle Nasıl Bir Oyun?

MySims Cozy Bundle, Maxis tarafından geliştirilen iki ayrı yaşam simülasyonu ve macera oyununu bir araya getiriyor: MySims ve MySims Kingdom. Her iki oyun da sevimli karakterlerin yaşadığı dünyada geçiyor. Çevreyi kendi zevkimize göre şekillendiriyor, insanlarla kurduğumuz ilişkiler üzerinden ilerliyoruz.

İlk MySims oyununda gelişmeye ihtiyaç duyan bir kasabaya taşınıyoruz. Kasabanın sakinleriyle tanışıp onların isteklerini öğrendikçe yeni binalar ve karakterler bölgeye geliyor. Evlerden dükkanlara kadar pek çok yapıyı kendimiz tasarlayabiliyoruz. Mobilya ve dekorasyon eşyalarını da sıfırdan oluşturmak mümkün. Kasabada dolaşırken bulduğumuz malzemeler ve açılan tasarım seçenekleri, yapabileceklerimizi genişletiyor. Kimin kasabada yaşayacağı ve kimlerle arkadaşlık kuracağımız bile bizim kararımıza bağlı.

Pakette yer alan ikinci oyun MySims Kingdom, keşif ve görev odaklı bir macera sunuyor. Bu kez farklı bölgelere yolculuk ederek karakterlerle tanışıyor, onların sorunlarına yardımcı oluyoruz. İlerledikçe de yeni alanların kilidini açıyoruz.

Football Manager 27 Console ile Football Manager 27 Aynı mı?

Temelde evet. Football Manager 27 ve Football Manager 27 Console, içerik açısından çok farklı sayılmaz. İlki PC ve Mac için sunulurken ikincisi ise Xbox Series X / S ve PlayStation 5 oyuncularına hitap ediyor. İlkini klavye ve fare ile kontrol ederken ikincisinde ise kontrolcü kullanıyorsunuz. Arayüz ve benzeri detaylar da bu kontrol mantığından dolayı biraz farklı. Ama genel olarak ikisi de size aynı deneyimi sunuyor.

Warhammer Survivors Nasıl Bir Oyun?

Warhammer Survivors, düşman ordularına karşı mümkün olduğunca uzun süre dayanmaya çalıştığımız bir oyun. Karakterimizi yukarıdan gördüğümüz bir açıyla kontrol ediyoruz. Saldırıların büyük bölümü otomatik gerçekleşirken bizim işimiz düşman kalabalıklarının arasından sıyrılmak ve doğru geliştirmeleri seçmek.

Tanuki: Pon's Summer Nasıl Bir Oyun?

Tanuki: Pon's Summer, Japonya'dan ilham alan kasabalarda geçiyor. Düşük tempolu, oynaması rahat bir keşif oyunu. Pon isimli bir karakteri yönetiyoruz. Büyük Tanuki Festivali'ne sadece bir ay kalmışken harap durumdaki yeri onarmaya çalışıyoruz.

Hope in the City Nasıl Bir Oyun?

Hope in the City, gizem ve soruşturma üzerine kurulu, hikâye odaklı bir macera oyunu. Çin'in Shenyang şehrinde geçiyor. 17 yaşındaki Hope Song karakteri yönetmekten sorumluyuz. Hope'un ailesi bir gün ortadan kayboluyor. Eve döndüğünde dairenin dağıtılmış olduğunu görüyor. Olayın arkasında ne olduğunu anlamak için çevresindeki insanlarla konuşması ve şehirdeki ipuçlarını takip etmesi gerekiyor.

Thronefall Nasıl Bir Oyun?

Thronefall, şehir kurma ve kule savunması türlerini bir araya getiriyor. Küçük bir krallığın yönetimini üstleniyoruz. Gündüzleri yerleşimimizi büyütüp savunma hazırlıkları yaparken geceleri düşman dalgalarına karşı kalemizi korumaya çalışıyoruz.

John Carpenter's Toxic Commando Nasıl Bir Oyun?

John Carpenter's Toxic Commando, zombi sürülerine karşı mücadele ettiğimiz birinci şahıs nişancı oyunu. Dört kişilik ekipler hâlinde oynanmak üzere tasarlanmış olsa da tek oyunculu mod da mevcut. Hikâyede Sludge God adı verilen varlığın ortaya çıkardığı enfekte yaratıklar dünya için tehdit oluşturuyor. Biz de bu tehdidi durdurmak için görevlendirilen komandolardan birini kontrol ediyoruz.

Aphelion Nasıl Bir Oyun?

Aphelion, üçüncü şahıs bilim kurgu ve macera oyunu. 2060 yılında geçiyor. Dünya yaşanamaz hâle gelmiş. İnsanlık ise Persephone adlı uzak bir gezegeni araştırmak için Hope-01 görevini başlatmış. Fakat astronotlar Ariane ve Thomas'ın gemisi, gezegene iniş sırasında düşmüş ve ikili birbirinden ayrı yerlere savrulmuş. İşte oyundaki amacımız da bu nedenle hem hayatta kalmak hem de ikisinin birbirine ulaşmasını sağlamak.

Paw Patrol: Dino World Nasıl Bir Oyun?

PAW Patrol: Dino World, çocuklara yönelik açık dünya macera oyunu. Dino Island'da geçen yapımda Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky ve Zuma gibi PAW Patrol üyelerinden birini kontrol ediyoruz. Humdinger'ın neden olduğu kargaşa yüzünden dinozorlar korkup ailelerinden uzaklaşıyor. Bizim de görevimiz, adadaki kurtarma çalışmalarına katılarak onları güvenli yerlere ulaştırmak.

Editörün Yorumu

Game Pass'e Kasım ayında eklenecek olan oyunlar arasında dolu dolu yapımlar olduğu kanaatindeyim. Elbette ki çoğu yine genel oyuncu kitlesine hitap etmiyor ama severek oynayacağınızı düşündüğüm Aphelion, Football Manager 27, Hope in the City gibi yapımlar var.

Microsoft, bu ay büyük ses getirmiş, nispeten yüksek bütçeli sayılabilecek bir oyun ekleseydi elbette oyuncular açısından daha iyi olurdu. Ama önceki birkaç ay içinde eklenen yapımlarla kıyaslarsak bunlar kesinlikle çok daha iyi yapımlar. Umarım ilerleyen aylarda -özellikle Aralık ve Ocak ayları- daha yüksek bütçeli yapımlar görmeye başlarız.