Tim Cook İstanbul'da: Türkiye Ziyaretine Kapalıçarşı'dan Başladı

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Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Türkiye ziyaretine 8 Kasım 2026 sabahı İstanbul'daki Kapalıçarşı'dan başladı. Cook, çarşıyı içerik üreticisi Cem Başak ile gezdi ve buradan çektiği fotoğrafı X hesabından paylaştı. Paylaşımına da Türkçe "Merhaba İstanbul!" diyerek başladı.

Tim Cook'un Kapalıçarşı Paylaşımı

Cook, fotoğrafla birlikte yazdığı mesajda Kapalıçarşı'daki manzarayı övüp Cem Başak'ı "yetenekli içerik üreticisi" diye tanıttı. Türkiye'yi ziyaret etmekten heyecan duyduğunu da ekledi. İngilizce paylaşılan mesajın Türkçesi şöyle:

"Merhaba İstanbul! Bu sabah Kapalıçarşı'da, yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte harika bir manzaranın keyfini çıkardık. Bu muhteşem ülkeyi ziyaret etmek beni çok heyecanlandırıyor!"

Merhaba Istanbul! What a stunning view from the Grand Bazaar this morning alongside talented creator Cem Başak. Thrilled to visit this remarkable country! — Tim Cook (@tim_cook) November 8, 2026

Fotoğrafın arka planında Nuruosmaniye Camii görünüyor. Cook, Cem Başak ile yaptığı sohbetin ardından Türkiye'deki programına devam edecek. Ziyaretin hangi şehirleri kapsayacağı henüz belli değil.

Bağdat Caddesi'ndeki Apple Mağazasına Uğradı

Cook, İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını da ziyaret etti. Habertürk'ün aktardığına göre mağazadaki müşteriler ve çalışanlar Cook'u alkışlarla karşıladı. Apple ise 8 Kasım 2026 itibarıyla ziyaretin amacına dair bir açıklama yapmadı.

Apple'da CEO Koltuğunu Eylülde Devretti

Tim Cook, Apple'ı 15 yıl boyunca CEO olarak yönettikten sonra bu görevi 1 Eylül 2026'da John Ternus'a bıraktı. Daha önce donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Ternus, şirketin yeni CEO'su oldu. Cook ise yönetim kurulu başkanı olarak Apple'daki görevini sürdürüyor.