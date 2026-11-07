Xiaomi 18 Pro Serisi Globale Geliyor! Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi 18 Pro serisinin küresel lansmanı için hazırlıklar sürüyor. Xiaomi'nin resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla beraber lansman tarihine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Henüz kesin bir tarih açıklanmasa da şirketin 17 Kasım 2026'da küresel lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor.

Xiaomi 18 Pro Serisi Neden 17 Kasım'da Globale Gelebilir?

Xiaomi 18 Pro serisinin global lansman tarihinin 17 Kasım 2026 olarak belirlenmiş olmasının arkasında oldukça önemli ipuçları yatıyor. Şirketin X'teki (eski adıyla Twitter) Japonya hesabında yeni ürünlere yönelik çekiliş etkinliğinin 16 Kasım'a kadar süreceği duyuruldu.

Bu tür çekilişlerin hemen arkasından yeni ürünlerin tanıtılması oldukça sık rastlanan bir durum. O yüzden Xiaomi'nin küresel lansman için 17 Kasım 2026'yı seçmiş olması şimdilik yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Yine de bu tarih henüz Xiaomi tarafından resmen doğrulanmış değil. O yüzden bunu kesin olarak kabul etmeyip Xiaomi'den gelecek resmî açıklamayı beklemek gerektiğini not düşelim.

Xiaomi 18 Pro Serisi Hangi Ülkelerde Satılacak?

Xiaomi, şu ana kadar Japonya ve Güney Kore'de Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in satılacağını doğrulamış durumda. Tabii, videoyu sadece bu iki ülkeyi kapsayan bir satış duyurusu olarak değerlendirmemek gerek. Görüntüler, Xiaomi'nin farklı bölgelerde uygulayacağı satış takvimine ilişkin ipuçları da içeriyor.

Bu sebepten dolayı Avrupa ve diğer pazarlarda da Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i görmemiz mümkün. Bu arada Xiaomi'nin paylaştığı tanıtım videosunda sadece Xiaomi 18 Pro'nun değil, Pro Max modelinin de küresel pazara geleceğine yönelik işaretler bulunduğunu da belirtelim.

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi, Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten markalar arasında yer alıyor. 18 Pro serisini küresel çapta satışa sunmakta kararlı olması, söz konusu modellerin Türkiye'de de kullanıcılarla buluşma ihtimalini oldukça artırıyor. Burada önemli olan zaten seriyi markanın global pazara getirmeye karar vermesiydi. İlerleyen süreçte Türkiye'deki tüketicilerle buluşması artık daha olası.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç (Birinci ekran) / 2,9 inç (İkinci ekran)

6,9 inç (Birinci ekran) / 2,9 inç (İkinci ekran) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2624 piksel (Birinci ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran)

1208 x 2624 piksel (Birinci ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit

4000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP (f/1.67) + 50 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.4) periskop telefoto kamera

200 MP (f/1.67) + 50 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.4) periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

8500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Android 17 tabanlı HyperOS 4 Ağırlık: 235 gram

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç (Birinci ekran) / 2.7 inç (İkincil ekran)

6,4 inç (Birinci ekran) / 2.7 inç (İkincil ekran) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2436 piksel (Birinci ekran) / 596 x 912 piksel (İkincil ekran)

1220 x 2436 piksel (Birinci ekran) / 596 x 912 piksel (İkincil ekran) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit

4000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ana Kamera: 200 MP (f/1.67)

200 MP (f/1.67) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.4)

50 MP (f/2.4) Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.4)

200 MP (f/2.4) Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ağırlık: 203 gram

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin 18 Pro ve Pro Max modellerini de küresel pazara getirmesi, markanın üst segmentte rekabeti açısından oldukça önemli. Önceki nesilde Pro modellerini Çin'e özel tutmuştu. Bu kez daha geniş bir pazara açılmayı tercih etmesinin özellikle iPhone 18 Pro serisiyle rekabet etmek istemesi ile alakalı olduğunu düşünüyorum.

Peki, Türkiye'deki satışlar açısından ortaya nasıl bir tablo çıkabilir? Bunu konuşmak için erken olsa da ben asıl önemli olanın fiyat olacağı kanaatindeyim. Eğer Xiaomi 18 Pro ve Pro Max, Türkiye'ye önceki serilere göre daha kapsamlı ve Türk tüketicilerin beğenisini kazanacak şekilde gelirse markanın amiral gemisi pazarında şu an olduğundan katbekat daha etkili olabileceğini söyleyebilirim.