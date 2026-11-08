En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları: 11 Yıllık Oyun da Listede!

Sony yeni bir rapor paylaştı. Böylece en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listelerde iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. 8 yıl önce piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2 ve 11 yıl önce satışa sunulan Batman: Arkham Knight da listede bulunuyor.

Ekim 2026'da En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

Sony tarafından paylaşılan rapora göre 2026 yılının Ekim ayında en çok indirilen PS5 oyunları arasında Call of Duty: Modern Warfare 4 de bulunuyor. Oyun, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda aksiyon dolu görevler mevcut. Bu arada oyun, Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçiyor.

Listede BeamNG.drive da bulunuyor. Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, gerçekçi araba fiziği ve sürüş deneyimi sunuyor. 2015 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülen oyunda birçok farklı araba kullanabilyor ve hatta geniş açık haritalarda özgürce dolaşabiliyoruz.

Gerçekçi hasar sistemine sahip yapımda arabayla bir yere çaptığımızda aracın kaportası eziliyor, tamponu parçalanabiliyor, tekerlekleri zarar görebiliyor ve motoru bozulabiliyor. Her çarpışma farklı şekilde gerçekleşiyor. Listede ayrıca EA Sports FC 27, Phantom Blade Zero, Madden NFL 27, NBA 2K27 ve Peak dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor.

Ekim 2026'da En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

Listede kovboy oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanan yapım 1899 yılında geçiyor. Devasa büyüklükte haritada ister görev yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Ekim ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları listelerinde Red Dead Redemption 2 dikkatimi çekti. Açık dünya türündeki bu oyun 8 yıl önce satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. 11 yıl önce çıkan Batman: Arkham Knight'ın da bu listede yer aldığını belirteyim. Bu arada 21 Ağustos 2026 tarihinde satışa sunulan Call of Duty: Modern Warfare 4 ise çok kısa süre içerisinde en çok indirilen PS5 oyunları listesine girmeyi başardı.