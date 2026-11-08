En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları: 11 Yıllık Oyun da Listede!

En çok indirilen PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları hangileri? Sony tarafından paylaşılan yeni rapor, merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Sony, Ekim ayında en çok indirilen PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları listelerini paylaştı.
  • Ekim ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Call of Duty: Modern Warfare 4, BeamNG.drive, EA Sports FC 27, Phantom Blade Zero ve Star Wars: Galactic Racer dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor.
  • Ekim ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Red Dead Redemption 2, Batman: Arkham Knight, Gang Beasts, Marvel’s Spider-Man ve Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy dahil olmak üzere pek çok oyun mevcut.

Sony yeni bir rapor paylaştı. Böylece  en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listelerde iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. 8 yıl önce piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2 ve 11 yıl önce satışa sunulan Batman: Arkham Knight da listede bulunuyor.

Ekim 2026'da En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada Avrupa
Call of Duty: Modern Warfare 4 Call of Duty: Modern Warfare 4
BeamNG.drive EA Sports FC 27
EA Sports FC 27 BeamNG.drive
Phantom Blade Zero Phantom Blade Zero
Madden NFL 27 Minecraft
NBA 2K27 Peak
Peak Enshrouded
Star Wars: Galactic Racer Star Wars: Galactic Racer
Ace Combat 8: Wings Of Theve Mafia III: Definitive Edition
Minecraft Planet Zoo 2

Sony tarafından paylaşılan rapora göre 2026 yılının Ekim ayında en çok indirilen PS5 oyunları arasında Call of Duty: Modern Warfare 4 de bulunuyor. Oyun, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda aksiyon dolu görevler mevcut. Bu arada oyun, Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçiyor.

Listede BeamNG.drive da bulunuyor. Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, gerçekçi araba fiziği ve sürüş deneyimi sunuyor. 2015 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülen oyunda birçok farklı araba kullanabilyor ve hatta geniş açık haritalarda özgürce dolaşabiliyoruz.

Gerçekçi hasar sistemine sahip yapımda arabayla bir yere çaptığımızda aracın kaportası eziliyor, tamponu parçalanabiliyor, tekerlekleri zarar görebiliyor ve motoru bozulabiliyor. Her çarpışma farklı şekilde gerçekleşiyor. Listede ayrıca EA Sports FC 27, Phantom Blade Zero, Madden NFL 27, NBA 2K27 ve Peak dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor.

Ekim 2026'da En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
Batman: Arkham Knight EA Sports FC 27
Gang Beasts Batman: Arkham Knight
Marvel’s Spider-Man A Way Out
Minecraft Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
Resident Evil 6 Unravel Two
Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Mafia Trilogy
Middle-earth: Shadow of War Gang Beasts
A Way Out Minecraft
Resident Evil 5 Need for Speed Heat

Listede kovboy oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanan yapım 1899 yılında geçiyor. Devasa büyüklükte haritada ister görev yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabiliyoruz.

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Editörün Yorumu

Ekim ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları listelerinde Red Dead Redemption 2 dikkatimi çekti. Açık dünya türündeki bu oyun 8 yıl önce satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. 11 yıl önce çıkan Batman: Arkham Knight'ın da bu listede yer aldığını belirteyim. Bu arada 21 Ağustos 2026 tarihinde satışa sunulan Call of Duty: Modern Warfare 4 ise çok kısa süre içerisinde en çok indirilen PS5 oyunları listesine girmeyi başardı.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2026/11/04/playstation-store-october-2026s-top-downloads/

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