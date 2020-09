iPhone 12 Lansmanı Hakkında Yeni İddia! iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 çıkış tarihi ne zaman? Apple iPhone 12 lansmanı hakkında yeni bir sızıntı geldi. İşte merak edilen detaylar.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre, Apple bu hafta iPhone 12 lansman etkinliğini ne zaman gerçekleştireceğini duyurabilir.

Mark Gurman'ın yeni raporu, Apple'ın herhangi bir donanım ürününü duyurmayacağını, bunun yerine sadece lansman tarihini basın bülteni aracılığıyla ortaya çıkaracağını iddia ediyor.

Apple'ın davetiyeleri gönderdikten yaklaşık iki hafta sonra lansman etkinliğini düzenlediği göz önüne alındığında, 8 Eylül'de davet gönderilir ise 22 Eylül'de iPhone 12 lansman etkinliği gerçekleşebilir.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.