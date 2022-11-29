iPhone 15 Son Teknoloji Görüntü Sensörüyle Geliyor

Nikkei'den gelen yeni bir rapora göre Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 modelleri Sony'nin en yeni "son teknoloji" görüntü sensörleriyle donatılacak.

Standart sensörlerle karşılaştırıldığında Sony'nin görüntü sensörü, her pikseldeki doygunluk sinyalini iki katına çıkararak, yetersiz ve fazla pozlamayı azaltmak için daha fazla ışık yakalamasını sağlıyor. Nikkei örnek olarak, bir kişinin yüzünü güçlü arka ışıkla bile daha iyi fotoğraflayabildiğini söylüyor.

Sony, fotodiyotları ve transistörleri ayrı katmanlara yerleştirerek daha fazla fotodiyoda izin veren yarı iletken mimarisi kullanıyor. Tüm ‌iPhone 15‌ modellerinin bahsi geçen bu yeni sensör teknolojisini kullanıp kullanmayacağı veya Apple'ın bunu üst düzey "Pro" ‌iPhone 15‌ modelleriyle sınırlayıp sınırlamayacağı şimdilik belirsiz.

iPhone 15 Pro'dan Neler Bekliyoruz?

Mevcut söylentiler, iPhone 15 Pro'nun güncellenmiş bir A17 işlemci, daha hızlı bir USB-C bağlantı noktası, daha fazla RAM ve en önemlisi güncellenmiş yakınlaştırma kamerası teknolojisi dahil olmak üzere standart iPhone 15 modellerinde bulunmayacak birkaç özel özelliğe sahip olacağını öne sürüyor.

Apple, iPhone 15 Pro'nun optik yakınlaştırma yeteneklerini iyileştirecek ve piyasadaki bazı Android akıllı telefonlarla eşleşmesi için 10x'e kadar optik yakınlaştırmaya izin verecek bir periskop telefoto lens üzerinde de çalışıyor. Bahsi geçen Sony görüntü sensörü teknolojisi, Apple'ın iPhone'un "ana" kamerası olarak gördüğü geniş kamera için kullanılacak çünkü Apple tipik olarak her lens için farklı teknoloji kullanmakta.

Peki sizin yeni iPhone 15 serisinden beklentiniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.