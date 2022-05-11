iPhone 15'in Tasarımına Dair İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Ekranla ilgili bilgiler konusunda saygın bir geçmişe sahip olan ekran endüstrisi danışmanı Ross Young'a göre gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan dört iPhone 15 modelinin tümü, çentiğin yerini alan bir hap ve delik ekran tasarımına sahip olacak.

Young atmış olduğu tweet'te iPhone 15'in hem standart hem de Pro modellerini gösteren bir yol haritası paylaştı. Bu yol haritası telefonların Face ID sensörleri için hap şeklindeki bir kesik ve ön kamera için bir delik anlamına gelen hap ve delik düzenine sahip olacağını gösteriyor. Buna karşılık, sadece iPhone 14 Pro modellerinin bu yıl hap ve delik tasarımına geçmesi beklenirken, standart iPhone 14 modellerinin iPhone 13 modelleriyle aynı çentiği koruması bekleniyor.

Young, Apple'ın nihai hedefinin Face ID sensörlerini ve ön kamerayı tamamen ekranın altına taşımak olduğuna inanıyor. Geliştirme başarılı olursa bu geçişin 2024'te iPhone 16 Pro modellerinde ekran altı Face ID ile başlamasını, ardından 2026'da iPhone 18 Pro modellerinde ekran altı Face ID ve ekran altı ön kamera ile başlamasını bekliyor.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

iPhone 15'in Tasarımına İlk Ön Bakış

Young, delikli tasarımın iPhone 14 Pro modellerinin iPhone 13 Pro modellerine kıyasla biraz daha büyük ekran boyutlarına sahip olmasını sağlayacağını söyledi.

Apple'ın, son zamanlarda yaşadığı tedarik sorunlarını çözebilirse Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtması bekleniyor. Pro modelleri için geliştirilmiş 48MP arka kameranın 4K'dan 8K'ya video kaydına sahip olması bekleniyor.

Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, geçmişte altıncı nesil iPad mini'nin 8,3 inç ekrana sahip olacağını ve 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin ProMotion özelliğine sahip olacağını doğru bir şekilde açıklamıştı.