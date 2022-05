iPhone 15'in Tasarımına Dair İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Ekranla ilgili bilgiler konusunda saygın bir geçmişe sahip olan ekran endüstrisi danışmanı Ross Young'a göre gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan dört iPhone 15 modelinin tümü, çentiğin yerini alan bir hap ve delik ekran tasarımına sahip olacak.

Young atmış olduğu tweet'te iPhone 15'in hem standart hem de Pro modellerini gösteren bir yol haritası paylaştı. Bu yol haritası telefonların Face ID sensörleri için hap şeklindeki bir kesik ve ön kamera için bir delik anlamına gelen hap ve delik düzenine sahip olacağını gösteriyor. Buna karşılık, sadece iPhone 14 Pro modellerinin bu yıl hap ve delik tasarımına geçmesi beklenirken, standart iPhone 14 modellerinin iPhone 13 modelleriyle aynı çentiği koruması bekleniyor.

Young, Apple'ın nihai hedefinin Face ID sensörlerini ve ön kamerayı tamamen ekranın altına taşımak olduğuna inanıyor. Geliştirme başarılı olursa bu geçişin 2024'te iPhone 16 Pro modellerinde ekran altı Face ID ile başlamasını, ardından 2026'da iPhone 18 Pro modellerinde ekran altı Face ID ve ekran altı ön kamera ile başlamasını bekliyor.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL