iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Bataryası Kaç mAh?

Apple'ın 9 Eylül günü tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 16 serisi tüm dünya ile aynı anda ülkemizde ön siparişe açılmıştı. Bugün yani 20 Eylül itibariyle siparişler kullanıcılara teslim edilmeye başlandı. Tabii halen telefonun bazı özellikleri bilinmezliğini koruyordu.

Apple lansmanlarında yeni cihazlarının tüm detaylarını paylaşmıyor. Üstelik bunlar önemsiz detaylar değil. Örnek vermek gerekirse: iPhone 16 serisinde 8 GB RAM yer aldığını lansmandan birkaç gün sonra öğrenebildik.

iPhone 16 ve iPhone 16 Bataryası: mAh

iPhone 16'ları anlatırken pil performansındaki artışın altını çizen Apple her zaman olduğu gibi batarya kapasitesi (mAh) söylemedi. Batarya performansını ölçmek için kullanılan yazılımlar sayesinde bu değerler ortaya çıktı.

iPhone 16 - 3561 mAh

iPhone 16 Plus - 4674 mAh

iPhone 16 Pro - 3582 mAh

iPhone 16 Pro Max - 4685 mAh

Bu değerler, dört modelden oluşan iPhone 16 serisindeki üç cihazın iPhone 15 serisine kıyasla yüzde 6 daha büyük bir batarya ile geldiğini gösteriyor. En büyük gelişmeyi iPhone 15 Pro'ya kıyasla yüzde 9.4 daha büyük bir bataryaya sahip olan iPhone 16 Pro'da görüyoruz.

iPhone 15 - 3349 mAh

iPhone 15 Plus - 4383 mAh

iPhone 15 Pro - 3274 mAh

iPhone 15 Pro Max - 4422 mAh

Yukarıda belirttiğimiz üzere Apple batarya kapasitesini mAh olarak değil, saat olarak anlatmayı tercih ediyor. Örneğin: iPhone 15 için 20 saate kadar olan video oynatma süresinin, iPhone 16'da 22 saate çıktığını açıkladı. iPhone 15 Pro Max'te 29 saat olan bu süre, iPhone 16 Pro Max'te 33 saat seviyesinde.