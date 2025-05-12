Apple’dan Radikal Hamle: Daha İnce iPhone İçin Bataryadan Vazgeçti!

Apple, bu yılın Eylül ayında iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serideki standart ve Pro modeller her zamanki gibi dikkat çekerken, en büyük heyecan iPhone 17 Air modeli üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü bu cihaz, şimdiye kadarki en ince iPhone olarak öne çıkacak.

Elbette incelik, beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Daha ince bir kasayla birlikte batarya için ayrılan alanın küçülmesi bekleniyor. Bu da kullanıcıların daha düşük batarya performansı ile karşılaşabileceği anlamına geliyor. Fakat son gelen bilgiler, Apple’ın bu konuda sürpriz bir hamle yapacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Apple, iPhone 17 Air Bataryasını Yapay Zeka ile Güçlendirecek

Gelen bilgilere göre ABD’li teknoloji devi, iPhone 17 Air modelinde incelik uğruna pil ömründen taviz verecek. Ancak şirket, bu dezavantajı telafi etmek için Apple Intelligence teknolojisini devreye sokacak.

Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 16 serisiyle birlikte Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka özelliklerini ön plana çıkarmaya çalıştı. Ancak şirketin büyük vaatlerine rağmen bu sistemin çoğu vaadi hala gerçeğe dönüşmüş değil.

Sunulacağı söylenen birçok özellikten haber yok, kullanıma açılanlar ise ya sınırlı bölgelerde aktif ya da beklenen performansı veremiyor. Bu yüzden firmanın iPhone 17 Air bataryası ile ilgili çalışmalarından da bir sonuç beklenmiyor.

Peki Nasıl Yapacak?

Kaynağa göre Apple, iPhone 17 Air modelindeki daha küçük batarya kapasitesini, iOS 19 ile gelecek yapay zeka destekli pil tasarrufu sistemiyle dengelemeyi planlıyor.

Şirket, Apple Intelligence aracılığıyla kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek arka planda enerji yönetimini optimize edecek ve böylece incelikten ödün verirken kullanım süresinden ödün vermemeye çalışacak.

Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulması beklenen bu yenilik, iOS 19 ile birlikte sunulacağı için haliyle diğer iPhone 17 modellerinde de yer alacak. iPhone 16, 15 ve daha önceki serilerin güncellenip güncellenmeyeceği ise belirsiz.