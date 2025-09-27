iPhone 17 Serisine Neler Bağlanabilir? İşte Desteklenen Aksesuarlar

Apple, iPhone 15 serisi ile birlikte uzun süredir kullandığı Lightning portuna veda etti ve günümüzde bir standart haline gelen USB-C'ye geçiş yaptı. iPhone 17 serisinin tüm modelleri de USB-C portuna sahip.

Eski bir iPhone'dan yeni modellere geçiyorsanız veya Android'den iPhone'a geçiş yaptıysanız iPhone'un aksesuar konusundaki yeteneklerini bilmiyor olma ihtimaliniz yüksek. Yeni USB-C kablo ve şarj adaptörü ile iPhone’unuzu sıfırdan yüzde 100’e her zamankinden daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Ayrıca harici ekranlara, taşınabilir depolama birimlerine, kamera aksesuarlarına ve çok daha fazlasına bağlanmak mümkün. İşte yeni iPhone’unuz ve parlak USB-C bağlantı noktasıyla yapabilecekleriniz!

iPhone'un Desteklediği USB-C Aksesuarları

Giriş segmentinden amiral gemilerine kadar günümüzde piyasaya sürülen tüm Android telefonlar USB-C portuna ev sahipliği yapıyor. iPhone'un da aynı porta geçiş yapması telefonu şarj etmeyi kolaylaştırdı. Artık gittiğiniz yerde herhangi bir Lightning kablosu aramınıza gerek yok.

Orijinal şarj aleti takıntısı olan kullanıcı sayısı da oldukça fazla. Yanınızda telefonunuzun orijinal şarj aleti yoksa Xiaomi, Samsung ve diğer üçüncü parti aksesuar üreticilerinin şarj aletlerini kullanarak telefonunuzu gönül rahatlığıyla şarj edebilirsiniz.

En yüksek şarj hızına ulaşmak için 40 watt gücünde bir adaptör gerekiyor. AirPods 4 ve AirPods Pro’dan MacBook Pro ve iPad’lere kadar Apple ürünlerinin tamamı artık USB-C ile şarj edildiği için tek kablo ile tüm işlerinizi halledebiliyorsunuz.

iPhone'u Powerbank Olarak Kullanmak

Yeni iPhone’ların pili her zamankinden daha büyük. USB-C sayesinde iPhone’unuzu acil durumlarda taşınabilir bir güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Örneğin AirPods kutunuzu şarj edebilirsiniz.

Hatta başka bir iPhone’u bile, iki telefonu USB-C kablosuyla bağlayarak şarj etmek mümkün. Daha yüksek batarya kapasitesine sahip iPhone, otomatik olarak diğerini besliyor.

Harici Ekranlara Bağlanın

USB-C üzerinden iPhone 17 ekranınızı harici bir monitör veya TV’ye aktarabilirsiniz. Örneğin USB-C – HDMI kablosu ile 4K ekrana görüntü yansıtmak mümkün. Ek bir dönüştürücüye gerek yok.

Uzun süreli oyun seansları gibi sürekli görüntü aktarımı gereken durumlar için Apple USB-C Dijital AV adaptörü tercih edilebilir. Bu adaptör HDMI, sürekli şarj için güç girişi ve USB-C veri aktarımını tek bir aparatta birleştiriyor.

Taşınabilir depolama: USB-C diskler ve SD kartlar

iPhone'da USB-C'ye geçişin getirdiği en büyük avantaj harici disk, klavye ve Ethernet gibi adaptörlerin desteklenmesi oldu. USB-C bağlantılı harici disk veya SD kart okuyucusunu doğrudan iPhone’a takarak Dosyalar uygulaması üzerinden içeriklere erişebilirsiniz.

iPhone 17 Pro’nun Kamera uygulaması, USB-3 depolama birimine bağlıyken 4K 120 FPS’ye kadar ProRes video kaydı yapabiliyor. ProRes videolar dakikada gigabaytlarca yer kapladığı için 1 TB’lık taşınabilir bir SSD’ye bağlanmak uzun çekimler için büyük avantaj sağlıyor. Bu hızdan yararlanmak için şarj değil, veri aktarımını destekleyen USB-3 kablosu kullanmak gerekiyor.

Kablolu klavye takabilir, USB-C mikrofonla podcast kaydı yapabilir veya USB-C – Ethernet adaptörü ile kablolu ve hızlı internet bağlantısı kurabilirsiniz.

Bilgisayarınızla da uyumlu kulaklıklar

Çoğumuz kablosuz kulaklıklara geçmiş olsak da, kablolu kulaklık tercih edenler için USB-C büyük kolaylık. iPhone 17, Apple’ın USB-C EarPods’u dahil tüm USB-C kulaklıkları destekliyor. Böylece aynı kulaklığı hem iPhone’unuzla hem de Mac veya iPad’inizle kullanabilirsiniz.

Çoklu bağlantı için USB-C hub’ları

USB-C esnek bir standart. Tek bir port üzerinden hem güç hem veri aktarımı yapılabiliyor. Bu sayede yanınızda çok işlevli bir hub taşıyarak pek çok cihazı aynı anda bağlamak mümkün.

Unutulmaması gereken tek nokta, iPhone’un hub’a en fazla 4,5 watt güç verebilmesidir. Güç ihtiyacı yüksek aksesuarlar için harici bir güç kaynağına da ihtiyaç duyulabilir.