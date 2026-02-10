iPhone 18 Pro Fiyatları Zamlanacak mı? Haberler Sevindirici

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone 18 serisinin tanıtmasına daha altı aydan fazla bir süre var. Ancak yeni modellerle ilgili söylenti ve sızıntılar şimdiden gündeme gelmeye başladı. Son olarak serinin üst düzey Pro modellerinin fiyatları ile ilgili sevindirici bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar!

iPhone 18 Pro Modellerinin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Son dönemde akıllı telefon pazarındaki genel kanı donanım maliyetleri arttıkça son kullanıcıya yansıyan fiyatların da yükseleceği yönünde. Özellikle Apple cephesinin yeni nesil bileşenleri düşünüldüğünde iPhone 18 serisinin de zamlı fiyatlarla geleceği beklentisi oldukça kuvvetliydi. Ancak sektörden gelen son bilgiler teknoloji devinin ters köşe yapabileceğini gösteriyor.

Şirkete yakınlığı ile bilinen analistlere göre Apple yeni iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde herhangi bir fiyat artışına gitmeyecek. Daha öncesinde sadece birkaç kaynak tarafından doğrulanan bu bilgi gelen son raporlarla birlikte neredeyse kesinleşmiş durumda. Eğer iddialar doğruysa yeni telefonların başlangıç fiyatları şu şekilde olabilir:

iPhone 18 Pro (256 GB): 1.099 dolar (yaklaşık 47.949 TL)

iPhone 18 Pro Max (256 GB): 1.199 dolar (yaklaşık 52.312 TL)

Öte yandan cihazların Türkiye fiyatı için hala temkinli yaklaşmak gerekiyor. Zira lasnman dönemdeki güncel kur ve vergi oranları iPhone 18 Pro fiyatlarının ülkemize nasıl yansıyacağını doğrudan belirleyecek.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak

Apple henüz iPhone 18 serisinin tanıtım tarihini açıklamadı. Ancak iddialara göre şirket geleneksel lansman etkinliğini ikiye bölecek ve Eylül 2026 yılında iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini kullanıcılarla buluşturacak. Serinin standart modeli ve uygun fiyatlı iPhone 18e ise 2027'nin ilk yarısında tanıtılacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple artan maliyetlere rağmen fiyatları sabit tutmayı başarabilir mi? Yorumlarda buluşalım.