iPhone 18 Pro Max'in Bataryası Ortaya Çıktı! Ciddi Artış Olacak

iPhone 18 Pro Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan iPhone 18 Pro Max'in bu kez batarya kapasitesi sızdırıldı. Paylaşılan bilgliere göre yeni iPhone modeli, serinin bir önceki modeli olan iPhone 17 Pro Max'ten çok daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

iPhone 18 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

iPhone 18 Pro Max'in fiziksel SIM kart yuvasına sahip sürümünün en az 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Yalnızca eSIM'i destekleyen sürüm ise 5.100 mAh ile 5.200 mAh aralığında olacak. Bu sürümde fiziksel SIM kart yuvası bulunmadığından dolayı batarya için daha fazla alan ayrılabiliyor.

iPhone 17 Pro Max'in fiziksel SIM kart yuvasına sahip sürümünün 4.823 mAh, yalnızca eSIM desteğine sahip sürümünün ise 5.088 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni iPhone modelinin batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak. Bu da akıllı telefonun önceki modele kıyasla çok daha uzun bir pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A20 Pro işlemcisi, önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans hem de daha iyi bir enerji verimliliği sunacak. Bu da doğrudan pil ömrüne olumlu yönde ciddi bir katkı sağlayacak. Bu işlemcinin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yer alacağının altını çizelim.

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dynamic Island: Destekleyecek.

Destekleyecek. Ana Kamera: 48 MP

48 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

18 MP İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 18 Pro Max'in arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. iPhone 17 Pro Max'te de 48 MP üçlü arka kamera sistemi mevcut.

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre iPhone 18 Pro Max, 2026 yılının eylül ayında tanıtılacak. Aynı tarihte iPhone 18 Pro da duyurulacak. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü donanıma ve çok şık tasarıma sahip olan iPhone 17 serisi, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.