Apple'ın iPhone 18 Pro Max'i SIM Kart Takılı Olmasa Bile İnternete Bağlanabilecek

Apple'ın iPhone 18 modellerini tanıtmasına daha neredeyse sekiz ay var. Ancak şirketin yeni nesil telefonlarıyla ilgili sızıntılar şimdiden internetin dört bir yanında dolaşıyor. Bu dedikodulardan sonuncusu ise Apple'ın iPhone 18 ile sunacağı özelliklerden birini gün yüzüne çıkardı. Buna göre şirket, iPhone 14 Pro ile tanıttığı Uydu üzerinden Acil SOS özelliğini bir adım öteye taşıyarak kullanıcılara dünyanın her noktasından internet erişimi sunmayı hedefliyor.

iPhone 18'in Uydu İnternet Özelliği Nasıl Çalışacak?

Apple'ın 2022'de ile tanıttığı Uydu üzerinden Acil SOS gönderme özelliği kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor. Cep telefonu çekmediği bölgelerde bile acil servislerle iletişim sağlayan sistem, kayıp insanların bulunmasından tutun da mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına kadar pek çok olayda kritik rol oynadı. Ancak mevcut sistemin de kusuruları var. Örneğin kullanıcılar yalnızca basit acil durum mesajları gönderebiliyor ve konumlarını paylaşabiliyor. Tam da bu nedenle Apple, 2026 Eylül'ünde tanıtmayı planladığı iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max ile bu teknolojiyi geliştirmeye hazırlanıyor.

Şirketin iPhone 18 modellerinde kullanacağı C2 modem ve A20 işlemci sayesinde cihaz, NR-NTN teknolojisini destekleyecek. Peki bu ne anlama geliyor? Telefonunuz artık geleneksel baz istasyonları yerine Starlink benzeri alçak yörünge uydularından sinyal alabilecek. Yani iPhone 18, uydu bağlantısı üzerinden 5G hızında internete erişim sağlayacak. Sonuç olarak dağın başında, okyanusun ortasında ya da hiçbir operatörün kapsama alanının olmadığı yerlerde bile internete bağlanabileceksiniz.

Belirtmekte fayda var ki bu teknoloji, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi operatörlerin yerini almayacak. Gelecekte böyle bir olasılık mümkün olsa bile, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te göreceğimiz bu teknolojinin temel amacı acil durumlarda daha hızlı ve etkili iletişim sağlamak olacak. Uzmanlar, iPhone 18'de bu özellik sunulsa bile kullanılabilir hale gelmesinin zaman alacağı konusunda uyarıyor. Donanım desteği tek başına yeterli değil. Uydu internet altyapısı ve servis sağlayıcılarının da devreye girmesi gerekiyor. Tam da bu nedenle ilk nesil hizmetin oldukça yavaş olması bekleniyor.

Elbette bir diğer önemli konu da Türkiye'deki erişilebilirlik. Uydu üzerinden Acil SOS gönderme özelliği ne yazık ki henüz ülkemizde kullanıma açılmadı. Özelliğin yaklaşık dört yıldır yurt dışında kullanılabilir olduğunu düşündüğümüzde bunun oldukça can sıkıcı olduğunu söyleyebiliriz. Apple'ın iPhone 18 modelleriyle bu durumu değiştirmesini umuyoruz. Belirtmekte fayda var ki Apple'ın Çinli rakibi Huawei bir süredir benzer bir özelliği kendi telefonlarında sunuyor. Ancak bu da Türkiye'den kullanılamıyor.