Xiaomi 18'in Görene "Bu Aynı iPhone" Dedirtecek Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu doğrultuda bir süre önce Xiaomi 17 modellerini tanıtmış daha sonra ise seriye 17 Ultra gibi modeller eklemişti. Şimdi siz Xiaomi 17 serisi Türkiye'ye ayak basmadan Xiaomi 18 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Hatta telefonun iPhone 16 Pro'yu andıran tasarımı bile sızdırılan render görsellerinde ortaya çıktı. İşte Xiaomi 18'in tasarımı!

Xiaomi 18'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin Eylül 2026'da tanıtacağı Xiaomi 18'in tasarımını gösteren görüntüler sızdırıldı. Yeni model, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından dikkat çekici değişikliklerle gelecek gibi görünüyor. Sızdırılan görsellere göre Xiaomi 18, Apple'ın birkaç yıldır Pro modellerinde kullandığı ama iPhone 17 Pro ile terk ettiği bir tasarım dilini benimseyecek.

Xiaomi 17'de gördüğümüz dörtlü kamera yerini iPhone 16 Pro'daki gibi dizilen üçlü bir kamera dizilimine bıracak. Arka kapaktaki Xiaomi logosu ve kameranın altındaki Leica yazısına dikkat etmeyen herkes, telefonunuzu gördüğünde sizin iPhone kullandığınızı düşünecek.

Xiaomi 18'in Muhtemel Teknik Özellikleri

Belirtmekte fayda var ki Xiaomi 18'in tanıtılmasına yaklaşık sekiz ay var. Bu nedenle teknik özellikler kesinlik kazanmış değil. Ancak bazı sızıntılar mevcut. Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre, Xiaomi 18'in ekran boyutu önceki modele kıyasla daha büyük olacak ve 6,3 inçten 6,4 inçe çıkarılacak. Ancak bu artışın Xiaomi 17'nin halihazırda ince olan çerçevelerinin daha çok inceltilerek mi yoksa telefonun boyutunu büyüterek mi elde edileceği kesin değil.

Eğer Xiaomi 18 boyut olarak da büyürse bu bazı pozitif gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Örneğin Xiaomi 17'de 7.000 mAh'lik devasa bir batarya kullanılmıştı. Xiaomi 18'de daha büyük bir batarya kapasitesi görebiliriz. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Örneğin realme'nin 10.001 mAh'lık bir telefonu var. Benzer bir kapasite Xiaomi 18'i Galaxy S26 gibi rakiplerin önüne geçirebilir. Bir diğer "kesin" diyebileceğimiz özellik ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci.

Her yıl Qualcomm'un en güçlü işlemcisi ile karşımıza çıkan Xiaomi, muhtemelen yeni telefonuyla da geleneği bozmayacak ve yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci kullanacak. Bir diğer önemli yenilik ise kamera tarafında karşımıza çıkacak. Xiaomi 18, 200 megapiksel periskop telefoto kamera kullanacak. Ana kamera ve ultra geniş açı lens ise önceki nesilde olduğu gibi 50 megapiksel çözünürlükte olacak. Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen telefon, Android 17 işletim sistemi ve Xiaomi'nin yeni HyperOS sürümüyle birlikte gelecek.