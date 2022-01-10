iPhone SE 3 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!

iPhone SE 3 tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman, yeni iPhone modelinin ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Teknoloji devinin düzenleyeceği sanal etkinlik esnasında söz konusu cihazı tanıtacağı ileri sürüldü. Peki, iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak?

iPhone SE 3 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Yeni iPhone SE modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone SE 3 modelinin ne zaman tanıtılacağına yönelik bir iddia ortaya attı. Ortaya atılan iddia, cihazın lansman tarihini gözler önüne serdi.

Gurman, Power On isimli podcast programının son bölümünde kullanıcıların heyecan seviyesini önemli ölçüde arttıran bir iddia paylaştı. Bazı kaynaklara dayanan iddiaya göre Apple, 5G bağlantı desteğine sahip iPhone SE 3 modeli için mart ya da nisan ayında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın 2022 yılındaki ilk sanal etkinliğine hazırlandığını belirten Gurman, söz konusu sanal etkinliğin mart veya nisan aylarında gerçekleşeceğini ileri sürdü.

Mark Gurman, söz konusu sanal etkinlikte yeni iPhone SE modeline odaklanılacağını iddia etti. Ming-Chi Kuo gibi kaynaklardan gelen raporları doğrulayan Gurman, yeni iPhone modelinin mevcut iPhone SE modeline benzeyeceğini söyledi.

Apple'ın çok yakında tanıtmaya hazırlandığı iPhone SE 3 modelinde bazı değişiklikler meydana gelecek. Yeni akıllı telefon modelinde yeni çip ve 5G bağlantısı dahil olmak üzere bazı yükseltmelerin gerçekleşeceği belirtildi.

Teknoloji devi ayrıca yeni bir Mac Pro, MacBook Air ve daha birçok ürün üzerinde çalışıyor. Bu ürünlerin mart veya nisan ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz bilinmiyor. Gurman, Apple'ın ikinci etkinliği WWDC'nin haziran ayında düzenleneceğini düşünüyor.

WWDC'de muhtemelen iOS 16, tvOS 16, MacOS 13 ve WatchOS 9 tanıtılacak. Söz konusu güncellemeler ile birlikte hangi yeni özelliklerin gelebileceğine yönelik henüz herhangi bir bilgi yer almıyor. Bazıları WWDC etkinliğinin fiziksel olarak düzenleneceğini tahmin ediyor fakat Gurman, söz konusu etkinliğin sanal olarak düzenleneceğini ifade etti.

iPhone SE 3 tanıtım tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gurman tarafından ortaya atılan iddia ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.