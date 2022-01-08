Yeni iPhone modelleri ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni bir sızıntıya göre iPhone 14 Pro ekran altı Face ID ile gelebilir. Çentiksiz bir tasarım ile birlikte geleceği iddia edilen yeni iPhone modeline ilişkin ayrıntılar haberimizde.

iPhone 14 Pro Ekran Altı Face ID'ye mi Sahip Olacak?

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Sızıntıları ile tanınan Dylan, söz konusu cihazlarda çentik yerine delikli ekran tasarımının yer alacağını öne sürdü.

Apple firması, iPhone X modeline çentik eklemesinin ardından kullanıcıları tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Apple firmasının yanı sıra Samsung, Huawei ve diğer pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından satışa sunulan akıllı telefonlarda da çentik tasarımı yer alıyor.

Çentik tasarımını bazı kullanıcılar severken bazı kullanıcılar ise hoşlanmıyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, tepkilerin odağı haline gelen çentikli tasarıma iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde yer vermeyecek.

Dylan, Apple'ın söz konusu modellerde Face ID teknolojisini ekran altına entegre edeceğini iddia etti. Bu değişikliğin Face ID sensörlerinin çalışma mekanizması üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı belirtildi.

Bloomberg'den Mark Gurman, geçen haftalarda iPhone 14 modellerinin tasarımına ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Gurman, Power ON isimli podcast yayının son bölümünde yapmış olduğu bir açıklamada iPhone 14 modellerinin delikli ekran tasarımı ile beraber geleceğini öne sürmüştü.

Apple analisti Ming-Chi Kuo da dahil olmak üzere birçok kaynak, daha önce yeni iPhone modelinin çentiğe sahip olmayacağını iddia etmişti.

Günümüzde Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların bir kısmı delikli ekran tasarımına sahip. Bu tasarıma sahip olan cihazların ekranlarının üst kısmında küçük dairesel bir kamera yer alıyor. Böylece ön kameranın ekranda fazla yer kaplamasının da önüne geçiliyor.

iPhone 14 Pro ekran altı Face ID iddiası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone modellerinde çentik yer almalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.