iPhone SE 4 Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Dünyanın en bilinen telefon markalarından biri olan iPhone, her sene milyonlarca satmayı başarıyor. Ancak bazı kullanıcılar iPhone'un yüksek fiyatlı modellerini satın alacak ekonomik duruma sahip değil. Bu kullanıcıları da kazanmak isteyen Apple, birkaç yılda bir uygun fiyatlı iPhone SE modelini piyasaya sürüyor.

Yakın zamanda piyasada yerini alması beklenen iPhone SE 4 modelinin özellikleri büyük bir merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan telefonun ekran özellikleri hakkında da yeni bilgiler geldi.

OLED mi, LCD mi? Apple Ekran Konusunda Kararsız!

Bütçe dostu iPhone olarak piyasaya sürülecek olan SE 4, birçok özelliği bakımından dönemdaşı iPhone modellerine benziyor. Apple, SE modelleri konusunda ekran kalitesi, kamera ve performans konularında ödün vermiyor.

Geçtiğimiz günlerde güvenilir kaynaklardan olan Ross Young'un yaptığı açıklamalara göre Apple, iPhone SE 4 modelinin ekran teknolojisi konusunda kararsız durumda. Buna göre Apple iPhone SE 4'te 6,1 inç OLED ya da 5,7 inç ve 6,1 inç LCD ekran kullanacak.

Eğer iPhone SE 4'te OLED ekran kullanılırsa iPhone 12 ve sonrasındaki ekran teknolojisine büyük oranda yaklaşılacağı söylenebilir. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan telefonun iPhone XR ile benzer bir tasarıma sahip olacağı da diğer iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan iPhone SE 4'te iPhone 14 serisinde tanıştığımız Dinamik Ada özelliğinin de olacağı belirtiliyor. iPhone SE 4'ün 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.