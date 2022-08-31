iPhone SE 4 Tasarımı Ortaya Çıktı!

iPhone SE 4 tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni iPhone modeli nasıl bir görünüme sahip olacak? Ortaya çıkan yeni bilgilere dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Piyasaya sürdüğü ürünler ile adından sık sık söz ettiren Apple, 2022 yılının mart ayında iPhone SE 3 modelini satışa sunmuştu. Üçüncü nesil iPhone SE modelinin piyasaya sürülmesinin ardından SE serisinin yeni modeli merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı.

Üçüncü nesil iPhone SE modelinin tasarımı ile ilgili çeşitli söylentiler vardı ancak telefonun görünümü bir önceki modelle neredeyse aynıydı. 5G desteği ve A15 Bionic işlemci dahil olmak üzere bazı önemli yükseltmeler içeren telefon iPhone 8'e benziyordu.

iPhone SE 4 Tasarımı Nasıl Olacak?

BGR'de yer alan habere göre iPhone SE 4 isimli yeni akıllı telefon modelinin görünümü ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddia, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni SE modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Jon Prosser, Geared Up podcast'inin son bölümünde iPhone SE 4'ün görünümünün iPhone XR modeli ile aynı tasarıma sahip olacağını ileri sürdü. iPhone XR modelinin ekranının üst kısmında büyük bir çentik yer alıyor.

Eğer iddia doğruysa iPhone SE serisinin yeni telefonunda da bir çentik ile karşılaşacağız. Çentiğin üzerinde muhtemelen ön kamera ve FaceID sensörü yer alacak. Yeni modelde büyük bir çentiğin yer alması, çoğu kullanıcının hoşuna gitmeyebilir.

Bu iddiaya göre ayrıca yeni model Home butonuna da sahip olmayacak. iPhone SE serisinde ön yüzeyde Home butonu bulunuyordu ancak iPhone XR'da bu butona yer verilmemişti. Peki, yeni telefon hangi özelliklere sahip olacak?

iPhone SE 4 Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Suya ve toza karşı dayanıklılık: IP67

Arka Kamera: 12 MP

İşlemci: Apple Bionic A15

iPhone XR 2018 yılında piyasaya sürüldüğü dönemde Apple Bionic A12 işlemciyle birlikte gelmişti fakat dördüncü nesil iPhone SE'nin Apple Bionic A15 işlemciye sahip olması bekleniyor. İddiaya göre telefonun boyutu tıpkı iPhone XR gibi 6,1 inç büyüklüğünde olacak.

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi

Yeni iPhone SE modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı fakat ilk iPhone SE ile ikinci nesil cihaz arasında dört yıllık bir süre vardı. Üçüncü nesil telefon için dört yıl yerine iki yıl beklendi. Buna göre yeni telefon 2023 ya da 2024 yılında satışa sunulabilir.