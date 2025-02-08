iPhone SE 4 Tek Başına 2-3 iPhone Modeli Ediyor (Hem De Bu Kadar Uygun Fiyata)

Apple, Avrupa'daki Lightning girişi yasakları nedeniyle iPhone 14 ve 14 Plus'ı bu pazarda artık satamıyor, üstelik Çin'de iPhone satışları %11 düştü. Haliyle strateji değişikliğine gitmek farz oldu.

Muhtemelen önümüzdeki evrelerde iPhone 14 ve SE 3'ü raflardan kaldıracak ve iPhone SE 4'ün iPhone 16 serisine yakın performans sunduğundan emin olacak—evet, fiyat/performans modellerine dahil olmasına rağmen bunu yapabiliyor.

Hatta öyle özelliklerle geliyor ki iPhone 14 ve SE 3 modellerini piyasadan silecek kadar güçlü. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkıyor? İşte bilinenler...

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi

Mark Gurman'a göre Apple, iPhone SE 4'ü 11 Şubat'ta tanıtabilir. Bu durumda ön sipariş evresinin yine bu tarihte açılması muhtemel. Telefonun satışa sunulacağı tarihin ise 21 Şubat olması bekleniyor.

Ek olarak Apple bu modeli tanıtmak için büyük bir etkinlik düzenlemekten kaçınıyor. Onun yerine sessiz sedasız bir şekilde sadece web sitesi üzerinden tanıtımını yapacak.

Apple'ın daha güçlü donanımı, uygun fiyatı ve USB-C desteğiyle iPhone SE 4'ü, orta segmentte en cazip seçeneklerden biri haline getirmesi bekleniyor.

Böyle bir modelin çıkışıyla iPhone 14 piyasadan silinebilir. Apple'ın stratejileri arasında Apple Intelligence yapay zeka modelini daha fazla cihazla entegre etmek var; bu sebeple yapay zekayı entegre edemeyeceği modelleri birer birer rafa kaldırabilir.

Sizce iPhone SE 4 gerçekten iPhone 14'ün yerini alabilir mi? Yorumlarda buluşalım!