Tüm iPhone modelleri yakında temassız ödemeleri doğrudan kabul edecek

Apple şirketi, her geçen gün yeni sızıntı haberleri ile gündeme geliyor. Açıklanan son raporda, şirketin mevcut ödeme yöntemine ek olarak tüm iPhone modellerinde geçerli olmak üzere yeni bir NFC ödeme sistemi üzerinde çalıştığı bilgisi yer aldı. Apple’ın üzerinde çalıştığı bu yeni yöntem sayesinde, mevcut iPhone ve iPad kullanıcıları doğrudan NFC özelliği ile temassız ödeme sisteminden yararlanabilecek.

Rapora göre, küçük işletmeler yakında Square tarzı ekstra bir donanıma ihtiyaç duymadan ödemeleri kabul etmek için iPhone’ları kullanabilecek. Bu özellik, Apple'ın 2020'de temassız ödeme girişimi Mobeewave'i satın almasından bu yana zaten bekleniyordu ancak rapor, bu özelliğin önümüzdeki aylarda iPhone ve iPad’lere gelecek bir yazılım güncellemesiyle olabileceğini söylüyor.

iOS 15.4 Güncellemesi ile Gelebilir

Bunun yanında bu özellik muhtemelen Apple Pay ile çalışacak. Yani, kullanıcılar ödemelerini iPhone’larını bir başka iPhone’a dokundurarak yapacak ve kredi kartlarını Android’de olduğu gibi cihazlarına tanımlayabilecek. Bu özellik ile temassız ödeme kabul eden tüm POS cihazları, Apple ödemelerini ekstra bir donanıma ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek.

Mobeewave'in teknolojisinin Apple Pay hizmetinin bir parçası olarak markalanıp markalanmayacağı henüz belli değil. Bunun yanında Apple'ın kendi ödeme ağını mı kullanacağı yoksa mevcut bir ortakla mı piyasaya çıkacağı da belirsiz. Ancak Mobeewave personelinin Apple tarafından alınmasından bu yana, şirketin ödeme bölümünde çalıştığı biliniyor.

Apple’ın bu özelliği gelecek iOS 15.4 güncellemesi ile getireceği gündemde olsa da, bu iOS 16 güncellemesine de ertelenebilir.