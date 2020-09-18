AB'den Yeni Apple Kararı: iPhone NFC Özelliğini Diğer Şirketlere Açın

Avrupa Birliği, Apple'dan diğer ödeme sistemlerinin kullanabilmesi için iPhone NFC özelliğini açmasını istiyor. Apple şu anda diğer şirketlerin iPhone ve Apple Watch'taki NFC çipini kullanmasına izin vermiyor.

Bilmeyenler için iPhone ve Apple Watch'daki NFC çipleri ödeme terminalleri tarafından okunabilir ve herhangi bir banka veya finans uygulaması bu çipi ödeme almak için kullanabilir. Ancak Apple diğer şirketlerin ödeme almasına izin vermez ve böylece ödemeler yalnızca Apple Pay ile sağlanır.

Yeniden ortaya çıkan Bloomberg raporlarına göre AB yönetimi Apple'ı cihazlarındaki NFC çiplerini diğer ödeme hizmetlerine açmaya zorlayabilecek yeni düzenlemeler getirmeyi düşünüyor.

Daha önce Avrupa merkezli bankalar ve diğer ödeme şirketleri, Apple cihazlarında kendi uygulamaları için Apple Pay ile aynı işlevleri kullanmak istediklerini belirttiler ancak Apple buna kulak asmayarak kullanıcılarını Apple Pay'e zorladı.

Apple, iPhone NFC özelliğini tüm ödeme şirketlerine açmak zorunda

Geçen yıl Kasım ayında Alman parlamentosu Apple'ın NFC özelliğini üçüncü taraf şirketlere sunmasını gerektiren bir yasayı kabul etmişti. Eğer bu yasa AB tarafından kabul edilirse iPhone NFC özelliği tüm ödeme şirketleri tarafından kullanılabilecek.

Yeni düzenleme teklifinin hazır olması 2022'nin ortalarına kadar sürebileceği düşünülüyorken AB'nin henüz Apple'la iletişime geçmediğini de belirtmek gerekiyor. NFC özelliğini diğer şirketlere açması istenen Apple bu duruma ne diyecek, zamanla göreceğiz.