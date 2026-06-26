Apple Daha İlk Katlanabilir Telefonunu Çıkarmadan İkincisine Onay Verdi!

Apple’ın iPhone Ultra adını taşıması beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu için geri sayım başladı. Yıllardır merakla beklenen cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıkarken, eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak ise Apple’ın ikinci bir katlanabilir model yani iPhone Ultra 2’yi piyasaya sürüp sürmeyeceğine dair dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

iPhone Ultra 2 Çıkacak mı?

Apple’a yönelik güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, iPhone Ultra 2 modeli için onay verdi. Ancak bu onayın tam olarak ne için verildiği henüz bilinmiyor. Başka bir deyişle onayın cihazın geliştirme sürecinin başlaması için mi yoksa modelin çıkarılacağına yönlik mi verildiği belirsiz. Ancak telefonun geliştirilme aşamasına geçilmesi ile ilgili olduğu öne sürülüyor.

Şirketin ikinci katlanabilir iPhone modeliyle ilgili kararını ilk modelin satış performansına göre vereceği tahmin ediliyordu. Ancak son iddiaya göre böyle olmadı.

iPhone Ultra 2 Ne Zaman Çıkabilir?

Apple veya güvenilir kaynaklar, iPhone Ultra 2'nin çıkış tarihine ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak cihazın geliştirme sürecine onay verildiği iddiaları göz önüne alındığında akıllı telefonun en erken bir yıl sonra, yani 2027'nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada gözler eylül ayına çevrilmiş durumda. Tabii şu anda telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bile net değilken çıkış tarihi hakkında konuşmak için henüz erken.

Editörün Yorumu

Apple'ın ikinci katlanabilir iPhone modeline onay verdiği iddiası beni pek şaşırtmadı. Sonuçta Apple rakiplerinin aksine katlanabilir telefon pazarına oldukça geç giriş yapacak. Bu nedenle şirketin tek bir modelle yetineceğini düşünmüyorum. Elbette burada ilk katlanabilir iPhone'un performansı büyük önem taşıyor. İlk model beklenen ilgiyi görmezse ikinci cihaz hiçbir zaman piyasaya sürülmeyebilir. Ancak mevcut sektör kaynaklarına göre ilk iPhone Ultra için beklentiler oldukça yüksek.