iQOO'dan Amiral Gemilerini Üzecek Telefon Geliyor! Aşırı Güçlü İşlemci ve 165Hz Ekran

Amiral gemisi iQOO 16 için geri sayım resmen başladı. Bir süredir çeşitli sertifikasyon web sitelerinde görünen akıllı telefonun son olarak bazı önemli özellikleri ortaya çıktı. Peki iQOO 16 kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

iQOO 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.85 inç

Ekran Paneli: Samsung üretimi düz panel

Çözünürlük: 2K

Yenileme Hızı: 165 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Şarj Özellikleri: 100W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj

Güvenlik: Ekrana entegre 3D ultrasonik parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları (Suya ve toza karşı tam koruma)

Bağlantı: USB 3.2

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station yaklaşan iQOO 16'nın bazı özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefonda 6,85 inç boyutlarında, 2K çözünürlüğü ve 165Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran yer alacak. 165Hz yenileme hızı 120Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

AMOLED ekranı ise siyah renkleri ve diğer renkleri en canlı haliyle gösterebiliyor. Yani bu konuda LCD'den daha başarılı olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan 2K çözünürlüğü sayesinde de ekran içeriklerini keskin ve net bir şekiled görebileceksiniz.

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi kullanılacak. Maalesef bu donanım henüz tanıtılmadığından neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak bugüne dek gelen raporlar 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirileceği yönünde. Bu da 3 nm tabanlı veya daha eski yongalarda daha verimli ve yüksek performansta çalışacağı anlamına geliyor. Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi oyunları 120FPS gibi en yüksek kare hızlarında çalıştırabilecek.

Cihazda 100W hızlarında şarj olabilen 8.500 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilecek. Bu değerler amiral gemisi seviyesinde bir ürün fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Kısacası bu modeli satın aldığınızda gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derde düşmeyeceksiniz.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 15 geçen yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Yeni modelin de selefinin tanıtım takvimini takip etmesi ihtimaller dahilinde. Bu doğrultuda iQOO 16’nın bu yılın eylül veya ekim aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan iQOO telefonları Türkiye’de resmi olarak satılmıyor. Muhtemelen iQOO 16 da bu nedenle ülkemizi pas geçecek gibi görünüyor.

iQOO 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre iQOO 16'nın fiyatı 5.000 yuan (35.534 TL) olacak. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 71.939 TL'ye denk geliyor. Tabii yine de bu gibi konular için şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO 16 güçlü teknik özellikleriyle amiral gemilerine çok ciddi bir rakip olacak. Üründe kullanılacak Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin nasıl bir performans göstereceğini fazlasıyla merak ediyorum. Bunun dışında batarya özellikleri de başarılı. Şu anda kamera özelliklerini bilmiyoruz. Ancak muhtemelen kamera tarafında da üst sıralara oynayacaktır.