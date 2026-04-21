iQOO'dan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişem doğrultusunda iQOO 16'nın ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisiyle birlikte gelecek.

iQOO 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP veya 50 MP

200 MP veya 50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,85 inç erkan büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran pralaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED ekranın siyahları tam anlamıyla siyah gösterdiğini ve çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. iQOO 15'te kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabilecek.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu işlemcide ayrıca sekiz çekirdek bulunacak. Bu arada 2 nm işlemci, 3 nm veya üzeri işlemcilere kıyasla daha hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 200 megapiksel veya 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

iQOO'nun yeni telefonu ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. iQOO 15'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO 16'nın eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 32 bin 976 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 65 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO 16'nın ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim çünkü karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi ise kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak.