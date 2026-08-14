Zenginlerin Yukarıda, Fakirlerin Çöplükte Yaşadığı Oyun Bedava Oldu

Hatırlayacak olursanız bu yılın Mart ayında Steam'de Deponia ücretsiz hâle gelmişti. Sadece 6 gün boyunca bedava olarak kalan oyun, şimdi yeniden bedava dağıtılıyor. Normalde almak istediğinizde yüzlerce TL ödemeniz gereken bu yapımı eğer şimdi kütüphanenize eklerseniz cebinizden tek bir kuruş bile çıkmadan ona sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Deponia Ne Zamana Kadar Ücretsiz Oldu?

Deponia, Steam'de 20 Ağustos 2026'ya kadar ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 6.90 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 330 TL'ye denk geliyor. Çoğu oyuncu için aşırı yüksek bir meblağ sayılmaz ama para harcamadan farklı oyunlar denemek isteyenler için önemli bir fırsat olduğu söylenebilir.

FIRSAT Deponia Ücretsiz $6,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Deponia Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam uygulamasını açın.

Kendi hesabınıza giriş yapın.

Mağazaya gidin ve arama kısmına "Deponia" yazın.

Eşleşme sağlandıktan sonra oyunun üzerine basın.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Deponia geçici olarak oynaması ücretsiz hâle gelen bir oyun değil. O yüzden sadece desteklediği Windows ve macOS işletim sisteminde değil, herhangi bir akıllı telefon ya da web tarayıcısı üzerinden de alınabiliyor. Oyunu hesabınıza ekledikten sonra tamamen sizin oluyor.

Deponia Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Deponia, sınıf sisteminin olduğu bir dünyada geçiyor. Varlıklı insanlar için gökyüzünde Elysium adı verilen büyük bir şehir inşa edilmiş durumda. Tüm zenginler orada kalıyor. Alt sınıf ise Deponia adı verilen, artık çöplükten ibaret diyebileceğimiz bir dünyada yaşıyor. Yukarıdakiler varlık içinde yüzerken aşağıdakiler ise çöplükte hayatta kalmaya çalışıyor.

Deponia, dışarıdaki o yeşillikten hiçbir iz kalmamış hâlde. İnsanlar, gezegeni büyük bir çöplüğe çevirmiş. Hurda makineler, eski eşyalar, atık yığınları, bozuk teknolojiler ve dahası var. Biz de bu alt sınıftan bir karakteri yönetiyoruz. Rufus adlı bu karakter, bir hayli hayalperest birisi. Gökyüzündeki zenginlerin yanına gitmek, en büyük hedefi.

Bir gün gökyüzünde yaşayan bir kadın Deponia'ya düşüyor. Bunun adı ise Goal. Rufus, onu görür görmez ilk kez üst dünyaya ulaşma fırsatına sahip olduğunu düşünüyor. Gelgelelim, Goal hafızasını kaybetmiş durumda. Rufus ise onu Elysium'a geri götürmeye karar veriyor. Başta onu bir kurtuluş bileti olarak görüyor ama zaman geçtikçe onu tanımaya başlıyor ve amacı da değişiyor.

Deponia'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7

Windows Vista / Windows 7 İşlemci: 2.5 GHz hızında çalışan işlemci

2.5 GHz hızında çalışan işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu ekran kartı

OpenGL 2.0 uyumlu ekran kartı DirectX: 9.0c

9.0c Kullanılabilir Depolama Alanı: 5 GB

Editörün Yorumu

Deponia, bilgisayarınızda çok fazla yer kaplamıyor. Çok basit bir oynanışı var. Sadece mouse ile oynayabiliyorsunuz. Açıkçası bu artıları sayesinde onun geniş bir oyuncu kitlesi tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Özellikle oyunlara çok para harcamayı sevmeyen ama biraz farklılığın şart olduğu düşünenler için önemli bir fırsat. Daha önce oynamadıysanız kesinlikle kütüphanenize eklemenizi öneririm.