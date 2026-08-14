Dizel Modeller Geri Dönüyor: Yenilenen Peugeot 308 Türkiye'de Satışa Çıktı!

Gittikçe katılaşan emisyon kuralları ile birlikte birçok otomobil üreticisi son yıllarda dizel motorlu araçlardan uzaklaşıyor. Bunun etkisini ülkemizde de görüyoruz. Artık Türkiye pazarında dizel motorlu binek araç bulmak neredeyse imkansız hâle geldi. Ancak bu yılın başlarında dikkat çekici bir şekilde Opel Astra ülkemizde dizel olarak sunulmaya başlanmıştı. Şimdi ise Peugeot 308 de benzer bir yol izliyor.

Dizel Peugeot 308'de Neler Değişti?

Peugeot, makyajlanan 308 modelini ülkemizde satışa sunmaya başladı. Modelin tasarımında yapılan değişikliklerin yanı sıra en çok dikkat çeken gelişme ise aracın kaputunun altında oldu. Uzun zamandır ülkemizde 1,2 turbo benzinli güç ünitesi ile satılan C hatchback, makyaj operasyonunun ardından 1.5 BlueHDi motorla sunulacak.

Yenilenen Peugeot 308, dört silindirli 1,5 litrelik dizel motorundan 130 beygir güç ve 300 Nm tork elde edebiliyor. 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşabilen aracın maksimum hızı 207 km/s olarak açıklandı. Dizel motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 4,9-5,1 litre. Dizel motora dönüş yapan modelde ayrıca oldukça beğenilen EAT8 adı verilen 8 ileri tam otomatik şanzıman yer alıyor.

Yeni Peugeot 308'in Tasarımındaki Değişiklikler Neler?

Yeni modelde dizel motor en büyük değişim olsa da tasarımda yapılan küçük dokunuşlarla da Peugeot 308'in çok daha şık bir görüntüye kavuştuğunu görüyoruz. Yeni modelde ilk dikkat çeken şey marka tarafından da ilk kez kullanılan aydınlatmalı ön logo ve ön ızgara oluyor. Ön ızgaranın merkezinde yer alan aydınlatmalı yeni Peugeot logosuna, farlarla uyumlu şekilde LED şeritler eşlik ediyor.

Aydınlatmalı ön ızgara sayesinde aracın yenilenen farları ve ışık grafiğiyle de güzel bir uyum yakalanmış. Aslan pençesi olarak adlandırılan üçlü LED aydınlatma araçta hem gündüz farı hem de akıcı sinyal olarak görev yapıyor. Ayrıca yeni Peugeot 308 bu bölümün altında bulunan farlar ve etrafındaki siyah bölge ile oldukça sportif bir duruş sergiliyor. Tamponun her iki ucunda yer alan hava girişleri ile aracın aerodinamik verimliliği de artırılmış.

Arka bölümde de yine yeni Peugeot logosunun üzerinden siyah bir şerit ile birleşen LED stop lambalarını görüyoruz. Fransız üretici hafif eğik olarak tasarlanan üç parçalı LED aydınlatmalar ile bu bölümde de oldukça dikkat çekici bir hava yakalamış. Elmas kesim jantlarla da dikkat çeken Peugeot 308, Allure donanım seviyesinde 17, GT'de ise 18 inç jantlarla geliyor. Yeni model ayrıca yeni Lagoa Mavi gövde renginin yanı sıra Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah ve Elixir Kırmızı seçenekleri ile sunuluyor.

Yeni Peugeot 308 İç Mekanda Neler Sunuyor?

Yeni modelin Allure donanım seviyesinde 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj sistemi ve anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi standart olarak sunuluyor. GT donanım seviyesinde ise 10 inçlik 3 boyutlu dijital gösterge paneli, i-Toggles kişiselleştirilebilir sanal tuşlar ve entegre 3 boyutlu navigasyon sistemi yer alıyor.

Yeni Peugeot 308, şık ve sportif görünümlü ön koltuklara sahip. Allure donanım seviyesinde Quartz dikiş detaylarına sahip Tremezzo yarı deri kumaş koltuklar sunulurken, GT donanım seviyesinde Adamite Yeşili dikiş detaylı Uzila yarı deri kumaş koltuklar, Alcantara kaplamalı ön konsol ve alüminyum dekor detayları ise iç mekânın kalite algısını güçlendiriyor.

GT versiyonunda ayrıca bel destekli sürücü koltuğu, ambiyans aydınlatması ve siyah tavan kaplaması standart olarak sunuluyor. Allure donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan 'Panaromik Açılır Cam Tavan' da Peugeot 308'in en çok dikkat çeken detaylarından bir tanesi.

Peugeot 308 Ne Kadar Güvenli?

Yeni PEUGEOT 308, kapsamlı sürüş destek sistemlerine sahip. Yeni modelde; Adaptif Hız Sabitleyici, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Tespit Kamerası, Hız Limiti Tanıma ve Önerme Sistemi ile Acil Durum Tam Durdurma Güvenlik Freni her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor. GT donanım seviyesinde ise Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ve Şerit Konumlama Asistanı gibi ileri sürüş destek teknolojileri yer alıyor.

Yeni Peugeot 308'in Fiyatı Ne Kadar?

Peugeot, yenilenen 308 modelini Türkiye’de dizel motor seçeneği ile Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesi ile sunacak. Bu kapsamda giriş seviyesi olarak nitelendirebileeceğimiz Allure donanımlı versiyon 2 milyon 360 bin TL'den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Daha sportif ve daha donanımlı GT versiyon için belirlenen fiyat ise 2 milyon 695 bin TL.

Editörün Yorumu

Peugeot 308 sahip olduğu dikkat çekici tasarım ile tanıtıldığı ilk günden bu yana meraklı bakışların hedefi olmayı başarıyordu. Hatchback model kaputunun altındaki 1.2 turbo benzinli motorla ise maalesef fazla tercih edilmiyordu. Peugeot ise Stellantis çatısı altında bulunan bir diğer marka olan Opel'in yaptığı gibi yeni modelini dizel motor ve EAT8 kombinasyonu ile sunarak bu dezavantajı ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor.

Yeni model Stellantis'in 145 beygirlik 1,2 hibrit motoru ve e-DCS6 şanzıman kombinasyonuna göre çok daha sorunsuz bir yapı vadediyor. Yeni nesil dizel motorların artık klasikleşen EGR, AdBlue ve DPF sorunlarını bir kenara bırakırsak, 1.5 BlueHDi ve EAT8 ortaklığı ile Peugeot 308'in çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşabileceğini söyleyebilirim.