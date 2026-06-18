iQOO'dan Yeni Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

iQOO'nun yeni Android telefonu Z11i'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri paylaşıldı. Böylece Z11i'nin tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Telefon, serinin diğer modeli Z11'den farklı bir tasarıma sahip olacak. Cihaz ayrıca üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak.

iQOO Z11i'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre iQOO Z11i'nin arka yüzeyinde kare şkelinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde iQOO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Serinin diğer modeli iQOO Z11'de ise dikey olarak konumlanmış bir modül mevcut.

Z11'de modülün üzerinde bir adet kamera ve bir adet yardımcı lens bulunuyor. Modülün sağ tarafında ise LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde iQOO logosu da mevcut. iQOO Z11x'te ise kare şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde bir aet LED flaş, bir adet kamera ve bir adet yardımcı lens yer alıyor.

iQOO Z11i'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

iQOO Z11i, mavi, mor ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Mavi ve altın renk seçeneklerinde telefonun arka yüzeyinde desenler bulunacak. Bu desenler, telefonun daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Serinin diğer modeli iQOO Z11'de siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

iQOO Z11x'te yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu telefonun yeşil ve beyaz renk seçeneklerinde telefonların arka yüzeyinde desenler yer alıyor. bu arada iQOO Z11 Turbo'da beyaz, mavi, siyah ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte piyasaya sürülmüştü.

iQOO Z11i'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO Z11i'nin 6,8 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z11'de 6,83 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut.

Z11'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir pralaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için ideal bir değerdir.

iQOO Z11i Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11i'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Z11'in global sürümü, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11i Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11i'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11 için 409 dolar (19 bin TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11i, 420 dolar (19 bin 506 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 39 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

iQOO Z11i'nin tasarımını çok beğendim. Telefonun tasarımı, serinin diğer modeli olan iQOO Z11x'e benziyor. Yeni modelde tercih edilen renk seçenekleri ise telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.