7200 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası
iQOO Z11x 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO Z11x 5G için 18 bin 999 rupi (9 bin 95 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alıyor.
- Telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük, 1200 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
iQOO'nun merakla beklenen telefonu Z11x 5G tanıtıldı. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sağlıyor. Cihaz ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.
iQOO Z11x 5G'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,76 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 1200 nit
- Ana Kamera: 50 MP Sony IMX852 (f/1.8)
- Derinlik Kamerası: 2 MP derinlik sensörü (f/2.4)
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.4)
- Video Kaydı: 4K
- İşlemci: Dimensity 7400 Turbo
- GPU: Mali-G615 MC2
- RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4x
- Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1
- Batarya: 7200 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları
iQOO Z11x 5G'nin İşlemcisi Nasıl?
Telefon gücünü Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli performans sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te ise Dimensity 7300 tercih edilmişti.
iQOO Z11x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?
Z11x 5G'nin ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. 8,39 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığında olan bu telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında ekran rahatça görülebilecek.
iQOO Z11x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 4K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da yer alıyor.
iQOO Z11x 5G'nin Bataraysı Kaç mAh?
iQOO'nun yeni telefonu, 7200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. iQOO Z10x'te 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.
iQOO Z11x 5G Türkiye'de Satılacak mı?
Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olan iQOO Z11x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.
iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?
- 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 18 bin 999 rupi (9 bin 95 TL)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 20 bin 999 rupi (10 bin 53 TL)
- 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 22 bin 999 rupi (11 bin 10 TL)
Editörün Yorumu
Bence telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanında pil ömrü de oldukça önemli. Örneğin şu anda kullandığım telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Oyunda veya sosyal medyada uzun zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. iQOO Z11x 5G ise 7200 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.
Batarya kapasitesi çok yüksek olduğundan dolayı 44W yerine daha yüksek bir şarj hızı tercih edilmesini isterdim. Z11x 5G'deki işlemcinin hem günlük kullanım hem de çoğu oyun için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.