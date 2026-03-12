7200 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

iQOO'nun merakla beklenen telefonu Z11x 5G tanıtıldı. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sağlıyor. Cihaz ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

iQOO Z11x 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

1080 x 2344 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Ana Kamera: 50 MP Sony IMX852 (f/1.8)

50 MP Sony IMX852 (f/1.8) Derinlik Kamerası: 2 MP derinlik sensörü (f/2.4)

2 MP derinlik sensörü (f/2.4) Ön Kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Video Kaydı: 4K

4K İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

Dimensity 7400 Turbo GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO Z11x 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli performans sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te ise Dimensity 7300 tercih edilmişti.

iQOO Z11x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Z11x 5G'nin ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. 8,39 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığında olan bu telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında ekran rahatça görülebilecek.

iQOO Z11x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 4K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da yer alıyor.

iQOO Z11x 5G'nin Bataraysı Kaç mAh?

iQOO'nun yeni telefonu, 7200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. iQOO Z10x'te 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.

iQOO Z11x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olan iQOO Z11x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 18 bin 999 rupi (9 bin 95 TL)

18 bin 999 rupi (9 bin 95 TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 20 bin 999 rupi (10 bin 53 TL)

20 bin 999 rupi (10 bin 53 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 22 bin 999 rupi (11 bin 10 TL)

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanında pil ömrü de oldukça önemli. Örneğin şu anda kullandığım telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Oyunda veya sosyal medyada uzun zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. iQOO Z11x 5G ise 7200 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Batarya kapasitesi çok yüksek olduğundan dolayı 44W yerine daha yüksek bir şarj hızı tercih edilmesini isterdim. Z11x 5G'deki işlemcinin hem günlük kullanım hem de çoğu oyun için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.