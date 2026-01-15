16 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 200 MP Kamera ve Dahası
iQOO Z11 Turbo'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefon, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO Z11 Turbo gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu telefonda 7600 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Z11 Turbo için 2.699 yuan (16.713 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
iQOO, Z11 Turbo isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızı ve 100W hızlı şarj desteği dahil birçok özelliğe de sahip.
iQOO Z11 Turbo Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 5000 nit
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12GB / 16GB LPDDR5x
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 7600 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69
- Yazılım: Android 16 tabanlı Origin OS 6
6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO Z11 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 300 dokunmatik örnekleme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 157,61x 74,42 x 8,1 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında olan akıllı telfeonda USB Type-C portu ve stereo hoparlörler mevcut.
Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı Origin OS 6 ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafinda ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Adreno 840 GPU'ya sahip akıllı telefonda 7600 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Z11 Turbo ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
iQOO Z11 Turbo'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefonda çift SIM desteği de bulunuyor.
iQOO Z11 Turbo Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.699 yuan (16.713 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.999 yuan (18.570 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.199 yuan (19.809 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.499 yuan (21.667 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 3.999 yuan (24.763 TL)