16 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 200 MP Kamera ve Dahası

iQOO, Z11 Turbo isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızı ve 100W hızlı şarj desteği dahil birçok özelliğe de sahip.

iQOO Z11 Turbo Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı : 5000 nit

: 5000 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 12GB / 16GB LPDDR5x

12GB / 16GB LPDDR5x Depolama : 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1

: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69

IP68 + IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı Origin OS 6

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO Z11 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 300 dokunmatik örnekleme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 157,61x 74,42 x 8,1 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında olan akıllı telfeonda USB Type-C portu ve stereo hoparlörler mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Origin OS 6 ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafinda ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Adreno 840 GPU'ya sahip akıllı telefonda 7600 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Z11 Turbo ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

iQOO Z11 Turbo'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefonda çift SIM desteği de bulunuyor.

iQOO Z11 Turbo Fiyatı