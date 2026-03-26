9.020 mAh Bataryalı Android Telefon Tanıtıldı! 165Hz Ekran ve Dahası

iQOO, Z11 isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte Android telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimenisty işlemcisi bulunacak. Z11 ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

iQOO Z11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Dimensity 8500

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5x

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP (f/1.79)

Derinlik Kamerası: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Batarya: 9.020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Origin OS 6

Çift SIM: Destekliyor.

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Boyutlar: 163,72 x 76,17 x 8,25 mm

Ağırlık: 216,5 gram

iQOO Z11'in Kamera Özelilkleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens yer alıyor. Arka kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Neler?

iQOO'nun yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Z11, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilliyor. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Z10'da 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık bulunuyor. iQOO Z9'da ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hıız, AMOLED ekran ve 1800 nit maksimum parlaklık mevcut.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl?

Z11'de MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci, Genshin Impact'i 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Ayrıca League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 işlemcisinde 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Z10'da ise Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunun altını çizelim.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh?

iQOO'nun yeni telefonu 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Z11, 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10'da 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni modelin batarya tarafında önemli bir artış yaşandı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olan iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Buna göre iQOO Z11'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2299 yuan (14.780 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2499 yuan (16.065 TL)

16 GB RAM ve 256GB Depolama: 2799 yuan (17.994 TL)

12 GB RAM ve 512GB Depolama: 2999 yuan (19.280 TL)

16 GB RAM ve 512GB Depolama: 3399 yuan (21.913 TL)

iQOO Z11'in 2.299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14.780 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda iQOO Z11'in kendi segmentinde oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi dikkatimi çekti. Dimensity 8500 sayesinde PUBG Mobile'dan Asphalt Legends'a kadar çoğu oyunun kasma, donma veya kasma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.

Bence işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli çünkü telefonu sık sık şarj etmek deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Z11 ise 9.020 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece "acaba şarjım akşama kadar dayanır mı" gibi bir endişe yaşanmayacak.

Bu arada telefonun kamera tarafında pek iddialı olmadığını düşünüyorum. Elbette Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapmak için yeterli kalitede görüntüler çekebilecektir ama profesyonel kamera seviyesinde görüntüler beklememek gerek.