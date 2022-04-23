iQOO Z6 Pro 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

iQOO geçen ay Hindistan'da iQOO Z6 5G'yi tanıtmıştı ve Pro modelini Asya ülkesinde önümüzdeki hafta 27 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

iQOO daha önce Z6 Pro 5G'nin "Hindistan'ın 25K segmentinde en hızlı akıllı telefonu" olacağını söylemişti. Şimdi, etkinlikten yalnızca birkaç gün önce iQOO, cihazı bekleyenlere hype oluşturmak için Amazon.in aracılığıyla Z6 Pro 5G'nin daha fazla özelliğini ayrıntılı olarak açıkladı.

Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile gelecek cihaz, 90 Hz ekran yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1.300 nit parlaklık ve HDR10+ sertifikasına sahip 6.44" FullHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonda ayrıca VC Sıvı Soğutma sistemi de bulunacak ve bu muadilleri arasında pek yaygın olmayan bir teknoloji. Sıvı soğutma alanı 32.923 mm2 olacak ve buhar odası alanı 2.100 mm2 olacak.

Z6 Pro 5G, üç farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Bunlar 6GB, 8GB ve 12GB. Her üç model de RAM'i 6GB RAM versiyonunda 2GB, 8GB ve 12GB versiyonunda 4GB genişletecek olan Genişletilebilir RAM özelliği ile gelecek. Cihazın arka tarafında ultra geniş ve makro birimlerle birleştirilen 64MP ana kamera bulunacak. 4.700 mAh'e sahip telefon 66W hızlı şarj özelliğini destekleyecek.

iQOO Z6 Pro 5G Özellikleri