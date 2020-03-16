İsrail Coronavirüs Salgını için Terör Takip Teknolojisini Kullanacak

İsrail'in Coronavirüs salgınını engelleme girişimi, mahremiyeti tehlikeye atmanın bir sonraki adımı gibi gözüküyor. Başbakan Benjamin Netanyahu, virüsü taşıyanlarla temas halindeki insanları bulmak için terör izleme teknolojisini kullanacaklarını duyurdu.

Büyük ölçüde cep telefonlarından elde edilen verilere dayanan bu izleme teknolojileri, Shin Bet güvenlik hizmeti tarafından geliştirildi. Genel kullanım amacıysa vatandaşlara karşı değil de terörle mücadele operasyonları tarafında kullanılmasıydı. Başbakan " Bugüne kadar bu önlemleri sivil nüfusta kullanmaktan kaçındık ancak başka seçenek yok” dedi.

Shin Bet güvenlik hizmeti, geliştirmiş oldukları araçların vatandaşları karantinaya zorlamak için kullanılacağına dair söylentileri reddetti ve terör takip teknolojisinin yalnızca hastalığı onaylanmış taşıyıcıları izlemede kullanılacağını aktardı. Güvenlik hizmeti, “Vatandaşları karantinaya almadan önce onların neler yaptığını bilmek durumundayız" diyor.

Ayrıca Netanyahu, teknolojilerin kullanımının vatandaşların mahremiyetini ihlal edeceğini kabul etti ancak konuyu Adalet Bakanlığı'nın da kontrol ettiğini söyledi.