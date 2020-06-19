İstanbul Maske Takmama Cezası Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da maske takma zorunluğu getirilmişti. İstanbul'da maske takmamanın cezası belli oldu. İstanbul maske takmama cezası ne kadar? İstanbul maske takmama cezası kaç TL? İşte detaylar.

İstanbul Maske Takmama Cezası Ne Kadar?

İstanbul'da maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek. İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı değişiklik göstermekteydi. Bu değişiklik İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karar ile son buldu. Kurul İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirledi.

Hangi İllerde Maske Takmak Zorunlu?

Maske takmanın zorunlu olduğu iller şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

18 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 184.031 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.882'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 755, toplam entübe hasta sayısının ise 311 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 156.022 olarak açıklandı.