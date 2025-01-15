İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geldi: Yeni Tarifler Açıklandı

İstanbul’da toplu taşımaya yapılan yüzde 35’lik zamla birlikte yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla hayata geçirilen zam, birçok ulaşım aracında ücret artışına neden oldu. İşte İstanbul'daki yeni toplu taşıma ücretleri!

Zam Sonrası Yeni Fiyatlar

Tam Bilet: 20 TL’den 27 TL’ye

Öğrenci: 9,76 TL’den 13,17 TL’ye

Öğretmen ve 60 Yaş: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye

Öğrenci Abonman: 282,5 TL’den 381,37 TL’ye

Tam Abonman: 1.569 TL’den 2.118,15 TL’ye

Minibüs İndi-Bindi: 18 TL’den 25 TL’ye

Metrobüs Tam: 29,68 TL’den 40,06 TL’ye

Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş: 16,28 TL’den 21,97 TL’ye

Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL’den 13,17 TL’ye

Marmaray: 44,27 TL’den 59,76 TL’ye

Zammın ardından, özellikle abonman ücretlerindeki ciddi artış dikkat çekiyor. Öğrenci abonman ücreti 282,5 TL’den 381,37 TL’ye, tam abonman ücreti ise 1.569 TL’den 2.118,15 TL’ye yükseldi. Zamlara ilişkin detaylı bilgilere İBB’nin resmi internet sitesinden, mobil uygulamasından ve toplu taşıma duraklarındaki duyurulardan ulaşmak mümkün.