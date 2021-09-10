İstanbul'da Tsunami Uyarı Tabelaları Korkuttu

İstanbul'da tsunami uyarısı yapan tabelaların yerleştirilmesi merak uyandırdı. İBB'den yapılan açıklamada, tabelalar ile depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalınabileceği ve buna karşın muhtemel alanlarda vatandaşların nasıl uzaklaşması gerektiği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bölgelerdeki sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları yerleştirmeye başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunamiye yatkın yerlere konulan tabelalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ersoy verdiği demeçte, "Marmara Denizi iç denizi olmasına rağmen tsunami riski var. Tsunami tarihsel dönemlerde de olmuştu. Bu nedenle Marmara Denizi kıyılarının tsunami açısından tehlikeli olduğunu söylemeliyim." dedi.

İstanbul'da tsunami uyarısı

Deprem ve Tsunami Uzmanına göre, geçmişte Marmara Denizi'inde meydana gelen depremler İstanbul ve çevresini hep etkiledi. Bu depremlerle birlikte tsunami gerçeğini de ifade etmek gerekiyor. Son 2 bin yıl içerisinde 30'un üzerinde tsunami yaşandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy herhangi bir tsunami tehlikesine karşı olarak şunların yapılmasını tavsiye etti:

"Pasifik'teki dalga yüksekliği Türkiye'de görülmez. Bizde, tsunami dalga boyu birkaç metre olur. Yani 1 metrelik dalga Marmara kıyılarında, kıyıdan içeriye 50 metre bile girse sahildeki bütün otomobilleri ve insanları denize çekebilir. Çünkü bir otomobilin hacmiyle suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su otomobili kıyıdan alır denizin içine çekebilir. Öyle bir durumda vatandaşların yükseğe doğru kaçması gerekiyor. Tsunamide ilk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir, ardından gelen ikinci ve üçüncü dalga çok yıkıcı olabilir. Hem dalga geldiğinde, hem çekildiğinde kıyıda tahribat oluşabilir. Ama bizler nasıl davranacağımızı bilirsek tsunamiden zarar görmeyebiliriz. Kıyıda uyarıcı tabelaların olmasını şiddetle onaylıyorum. Çünkü panik anında insanlar nereye kaçacağını bilemez. Ancak kişiler tsunami bölgesinde olduğunda nereye kaçacağını bilir

Tsunami dalgaların kıyıya erişme süresi hakkında da konuşan Prof. Ersoy, 5 ile 30 dakika arasında dalgaların yükselebileceğini dile getirdi. "İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler. Tsunami zaten kıyıdaki dar bir alanda bile etkili olsa bu tüm İstanbul kıyılarının tsunamiden etkileneceğini gösteriyor. " şeklinde konuştu.