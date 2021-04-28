İzlemeye İzin Verme Karşılığında Ödül Sunan Uygulamalar Yasaklanacak

Apple, izlemeye izin verme karşılığında ödül sunmak gibi faaliyetler gösteren uygulamalara asla geçit vermeyeceğini açıkladı. Buna ek olarak iOS kullanıcılarını uygulama izleme şeffaflığı yüzünden kandırmak veya izin vermesine neden olacak eylemlerde bulunmanın yasak olduğu, kurallara karşı gelen uygulamalara App Store'da yer olmayacağını belirtti.

İzlemeye İzin Verme Karşılığında Bir Şeyler Sunmak Yasaklandı

Apple nihayet iOS 14.5'i kullanıma sundu ve uygulamaların kullanıcıları izinsizce takip etmesinin önüne geçmek için yeni bir özelliğini devreye soktu. Uygulama izleme şeffaflığı olarak bilinen bu özellik, kullanıcıları takip etmek, kullanıcılar hakkında bilgi toplamak ve özel kullanıcı profilleri oluşturmak gibi olanakları geliştiricilerin elinden kısmen alıyor. Geliştiricilerin eskiden sahip olduğu olanakları kullanabilmesi için kullanıcının kendisinden bizzat izin alması gerekiyor.

Bu özellik, uygulama geliştiricilerinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan reklamcılığa büyük ölçüde zarar verecek bir özellik olarak görüldüğünden Facebook gibi şirketler de yeni özelliğe mümkün olabildiğince karşı çıkmaya çalıştı. Şirketlerin bütün ısrarına rağmen Apple kararından dönmedi ve yeni özelliği kullanıma sunmak için durmaksızın ileri adım attı.

Şirketi kararından döndüremeyen uygulama geliştiricileri de son çare olarak kullanıcılara onları izlemelerine izin vermeleri karşılığında ödül ve benzeri teşvikler sunmaya başlama kararı aldı. Sorun şu ki Apple, geliştiricilerin kullanıcıları izleyebilmesi için onlara para ödülü gibi teşvikler sunmasını istemiyor. Şirket, geliştiricilere kullanıcılara bu tür teşviklerde bulunması durumunda uygulamalarının App Store'dan kaldırılabileceğini söyledi.

Apple'ın bildirisinde insanların kafasını karıştırabilecek mesajlara yer verilmemesi gerektiğini söyledi. İnsanların bazen uyarıları okumadan geçtiğinin altını çizen Apple, sistem tarafından gösterilen uyarının önüne geçilmemesi konusunda geliştiricileri uyardı.

Apple'ın uyarısına göre geliştiricilerin şunlar yapılmamalıdır:

İnsanların uygulamanın istediği izinleri vermesi için teşvikte bulunulmamalıdır.

İzin vermeyen kullanıcılara uygulamanın kısıtlı versiyonu gösterilirken izin veren kullanıcılara tam versiyonu sunulmamalıdır.

Sistem uyarısına benzer bir uyarı gösterilmemelidir. Özellikle izin vermekle ilgili butonlar kullanılmamalıdır.

İnsanların dikkatini sistem uyarısının "İzin Ver" butonuna çeken görseller kullanılmamalıdır.

Apple, geliştiricilere bir uygulamanın kullanıcıları izlemesine izin vermenin neden faydalı olabileceğini açıklama şansı tanımak istiyor fakat yukarıdaki teşvikler, kullanıcıları bilgilendirmekten çok bir yere yönlendirmeye giriyor. Apple bu nedenle kurallarına karşı gelen uygulamaları App Store'dan kaldırmak istiyor.