Android 14 Tabanlı One UI 6.1 Güncellemesi Alan Samsung Telefon Sayısı Belli Oldu!

Yazılım güncellemeleri, teknolojinin vazgeçilmez bir parçası. Onlar sayesinde kullandığımız cihazlar güvende kalıyor, yeni özellikler kazanıyor ve hatalarından arınıyor. Ancak söz konusu güncelleme performansı olduğunda Android akıllı telefon üreticileri ne yazık ki istenilen performansı veremiyor.

Çok uzun zamandır güncelleme konsuunda Apple'ın gerisinde kalan Android akıllı telefon üreticileri, performanslarını iyileştirmek için çabalıyordu. Son olarak Samsung, bu alanda ne kadar ilerlediğini göstermek için son bir ayda Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesi alan Galaxy akıllı telefon sayısını açıkladı.

One UI 6.1 Güncellemesi Rekora Koşuyor

Android 14 tabanlı One UI 6.1, S24 serisi ile hayatımıza girdi. Yeni sürüm, özellikle de sahip olduğu Galaxy AI isimli yapay zeka özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Görünüşe göre kullanıcıların bu yenilikleri denemek istediği kadar Samsung da bu özellikleri kullanıcılarına denetmekte ısrarlı.

Şirket sadece yıl sonuna kadar One UI 6.1'i 100 milyon cihaza sunmaya kararlı. Son olarak Samsung Hollanda, bu hedefe ne kadar yakın olduklarını açıkladı. Buna göre, eski amiral gemisi Galaxy modelleri için One UI 6.1 güncellemesi dağıtımı 28 Mart'ta başladı. Aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte yeni sürüm, 8,8 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

Samsung'a göre One UI 6.1, Z Fold 5 kullanıcılarının yüzde 75'i, S23 Ultra kullanıcılarının yüzde 80'i ve Tab S9 kullanıcılarının yaklaşık yüzde 65'i tarafından indirildi. Bu oldukça yüksek bir sayı olsa da Samsung durmaya niyetli değil. Şirket, One UI 6.1'i kısa süre sonra 2021 ve 2022'de piyasaya sürülen Galaxy modellerinde de kullanıma sunulacak.

Ancak belirtmekte yarar var ki geleceği açıklanan güncelleme şimdilik amiral gemisi modellerle sınırlı. Bütçe dostu ve orta sınıf cihazların One UI'ın yeni sürümünü ne zaman veya alıp almayacağını açıklamadı. Ne yazık ki konunun uzmanları bu konuda çok umutlu değil.

Çünkü Galaxy AI "güçsüz" Android telefonlar için uygun değil. Ancak son söz Samsung'a ait. Bu nedenle hangi cihazların güncelleme alıp alamayacağını görmek için beklemek dışında şansımız yok.