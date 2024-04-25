vivo X100s, iPhone 15 Pro'ya Benzeyecek: Tasarım Detayları Ortaya Çıktı!

vivo X100 serisindeki X100s ve Ultra modellerinin lansman tarihi yaklaşırken, seriye dair bir takım bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak sızdırılan görüntüler, X100'lerin tasarım detaylarını ortaya çıkarıyor.

vivo X100s modelinin ilk net görüntüleri olarak söyleyebileceğimiz sızıntılar, cihazın iPhone'lardaki tasarım diline sahip olacağını gösteriyor. Çerçeve olarak iPhone 15 Pro'ya benzer, düz bir çerçeve kullanılacak seri, güçlü bir şekilde piyasaya giriş yapacak gibi görünüyor.

vivo X100s'te Düz Çerçeve Kullanılacak

Daha önce tanıtılan serinin düz modeli X100'de, kavisli bir ekran kullanılmıştı. X100s modelinde ise ekran tasarımı daha düz bir yapıya sahip olacak. Arka kamera modülü bir önceki modeldeki gibi cam panelde yer alacak. Kamera kurulumu da X100 ile aynı olacak.

iPhone 15 Pro'nun düz tasarımına benzer yapıda olacak modelin daha ince olması bekleniyor. Beyaz, siyah, doğal titanyum ve camgöbeği renk seçenekleriyle geleceği doğrulanan model, Dimensity 9300+ ile piyasaya sürülecek.

Bunlara ek olarak 1,5K düz ekran ve güçlü pil ömrü olacağı daha önce söylenen modelin, Mayıs ayında piyasaya sürüleceği düüşünülüyor.