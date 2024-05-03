Apple ve Intel'e Rakip: Huawei'nin Bilgisayar İşlemcisi Sızdırıldı!

Apple'ın kısa sürede Intel işlemcilerden kurtularak M serisiyle adeta performans ve verimliliğin sınırlarını zorlaması diğer üreticileri de harekete geçirdi. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yapılan bir paylaşım Huawei Kirin PC işlemcisini ortaya çıkardı.

Huawei Kirin PC İşlemcisi Nasıl Olacak?

Eğer paylaşılan veriler doğruysa, Huawei performans açısından Apple ve Intel'in ürünleriyle rekabet edebilecek bir işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Taishan v130 mimarisini temel alan 2.5 GHz hızındaki 8 çekirdekli işlemcinin grafik tarafında 10 çekirdekli Ma Liang 920 GPU'ya ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

Huawei'nin işlemcisinin Geekbench 6'daki çok çekirdekli testlerde 30W güç çekerken 11640 puan almayı başardığı görülüyor. Bu puan, Apple M2 ve Intel Core i7-13700H ile benzer bir performans anlamına geliyor, çünkü o işlemcilerin ortalama puanı sırasıyla 10064 ve 12203 seviyesinde.

Geekbench 5'te yapılan testlerde tek çekirdekte 1130 çoklu çekirdekte ise 8765 puan elde edilirken, 3D Mark Wild Life Extreme testinde 20W güç tüketirken 6490 puan alındığı belirtiliyor. Tabii henüz işlemciye dair somut bilgilere sahip olmadığımız için bu sonuçlara temkinli bakmak gerekiyor.

Ek olarak Kirin PC işlemcisinin 100 GB/s bant genişliği sunan 32 GB'a kadar LPDDR5-6400 belleği destekleyeceğ öne sürülüyor. 2 TB'a kadar katı hal depolama (SSD) ve üç adet USB-4 bağlantı noktası desteği diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Başta belirttiğimiz üzere bu bilgiler doğruysa Huawei kendi işlemcisi ile sektöre güçlü bir giriş yapmış olacak. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.