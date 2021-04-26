Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (26 Nisan)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 26 Nisan haftasında indirmenizi tavsiye ettiğimiz ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (26 Nisan)

Ücretsiz uygulamaların sayısı her ne kadar tatmin edici olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da bulunuyor. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıda yer alan listedeki uygulamaların çoğunda reklam ve benzeri sorunlar yoktur. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki oyun ve uygulamalarla ilgileniyor fakat cihazınızda yeterli depolama alanı olmaması yüzünden indirme işlemi gerçekleştiremiyorsanız telefonunuzdaki uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silebilir ve listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirip kaldırdıktan sonra silmiş olduğunuz uygulamayı yeniden yükleyebilirsiniz. Cihazınıza indirdiğiniz uygulamaları böylece ileride tekrardan ücretsiz bir şekilde indirilebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Relaxing Sleep Sounds (Rahatlatıcı Uyku Sesleri) PRO: Bu uygulama daha çok bebeğini uyutmakta zorlanan ebeveynler tarafından kullanabilecek bir uygulamadır. İçerisinde yer alan birbirinden rahatlatıcı ses sayesinde çocuğunuzun uyumasını kolaylaştırabilirsiniz. Relaxing Sleep Sounds'ın yetişkinler tarafından da sakinleşmek için kullanılabilecek bir uygulama olduğunun altını çizelim.

Vegetables Cards PRO: Sebze isimlerinin İngilizce, İspanyolca, Çince, Japonca veya Korece karşılığını öğrenmek için kullanabileceğiniz bu uygulama, eğlenceli yapısı sayesinde size en kısa sürede istediğiniz bilgileri öğretiyor.

Rec Recorder PRO: Kampanya öncesinde 43,99 TL fiyata sahip bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Rec Recorder PRO, sesinizi yüksek kalitede kaydetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Uygulama arka panda ses kaydı yapmanıza da olanak sağlıyor. Bir ses kaydetme uygulamasında bulmak isteyebileceğiniz hemen hemen her özelliğe sahiptir.

Snipback: Rec Recorder PRO gibi Snipback de başka bir ses kaydetme uygulamasıdır. 18,99 TL fiyata sahip bu uygulamayı ücretsizken indirmeyi unutmayın.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Hills Legends: Ürkütücü atmosfere sahip mobil oyunları seviyorsanız Hills Legends tekrar ücretli olmadan Play Store'u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Age of History Afrika: Bu oyun, strateji oyunları ile aram çok iyi diyenlerin oynayabileceği oyunlardandır. Oyunu indirin ve kendinizi dünyaya göstermeye başlayın.

Freelancer Simulator: Serbest çalışan olarak sanal bir kariyer yapmaya ne dersiniz? Bu basit oyun kısa süreliğine ücretsizken elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Asketch: Bu uygulama, Apple Pencil ile hayallerinizi dijitale dökmenize olanak tanıyor.

Lumina: Bu uygulama fotoğrafları RAW formatında kaydetmenize izin veren kısa süreliğine ücretsiz bir kamera uygulamasıdır.

Tomato ToDo-Pomodoro: Bu bir üretkenlik arttırıcı uygulamadır. Son günlerde yeterince üretken olmadığınızı düşünüyorsanız Tomato'yu deneyin.

Colorscape: Telefonunuzdaki bir fotoğrafı çizime çevirebileceğiniz bu uygulama çok kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çok sevdiğiniz bir fotoğrafı yükleyerek ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını öğrenebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)