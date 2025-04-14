Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Elon Musk'tan Beklenmedik "Kankalık"

Twitter'ın kurucusu ve yaptıklarıyla halen X'de ses getirmeyi başaran isim Jack Dorsey, hafta sonu yaptığı kısa ama tartışma dolu bir paylaşımla fikri mülkiyet yasalarını tamamen ortadan kaldırmak gerektiğini söyledi. Elon Musk ise beklenmedik bir şekilde saniyeler içinde destek verdi.

Jack Dorsey'nin X'te (eski Twitter) yaptığı "delete all IP law" yani "tüm fikri mülkiyet yasalarını silin" paylaşımı, sosyal medyada tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Elon Musk'ın bu mesaja anında "Katılıyorum" diye yanıt vermesi de işin tuzu biberi oldu.

"Üreticilerin Emeklerini Sömürmeye Bahane"

Teknoloji yatırımcısı Chris Messina, Dorsey'nin söylediklerine kısmen katılarak şunu yazdı:

Jack'in bir noktası var. Yapay zeka için geliştirilen otomatik IP cezaları ya da 3 ihtar sistemi, bir zamanların ‘fakirleri esrar yüzünden hapse atma’ düzeninin dijital versiyonu olabilir.

Musk ve Dorsey'in ortak çıkışının zamanlaması epey manidardı. Şu sıralar özellikle yapay zeka şirketleri, eğittikleri modellerde telifli içerik kullanarak yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle birçok davayla karşı karşıya. Bunların arasında OpenAI da var. Musk bir zamanlar kurucuları arasında yer aldığı bu şirketle hem ticari olarak rekabet ediyor hem de şu an mahkemelik durumda.

Tabii herkes aynı görüşü paylaşmıyordu. Örneğin adil yapay zeka eğitimi konusuna odaklanan Fairly Trained adlı oluşumun kurucusu Ed Newton-Rex, bu durumu "Üreticilerin emeklerini sömürüp kâr elde etmek isteyen teknoloji patronlarının başlattığı savaş" olarak niteledi.

Yazar Lincoln Michel ise daha sert bir dil kullanarak, "IP yasaları olmasaydı şirketlerinizin hiçbiri bugün olmazdı. Sizin derdiniz sanatçılarla." yorumunu yaptı.

Dorsey Şimdiki Sistemi Eleştirdi

Tepkilerin ardından Jack Dorsey sessiz kalmadı. Yanıtlarında fikrini biraz daha açtı ve şöyle dedi:

Sanatçıların hakkını ödemek için çok daha iyi modeller var ama şu anki sistem onlardan çok şey alıyor ve parayı sadece kiracı gibi davranan aracıların eline bırakıyor.

Jack Dorsey her şeyi açık kaynaklı hale getirmek istemesiyle tanınan bir isim. Bluesky projesini başlatmış ama zamanla ilgisini kaybederek yönetim kurulundan ayrılmıştı. Şirketin CEO'su Jay Graber da gidişini "bir milyarderin oyuncağıymışız gibi gözükmekten kurtulduk" şeklinde yorumlamıştı. Elon Musk'ın bu konudaki tavrı ise yeni değil. Daha önce de Jay Leno'ya verdiği bir röportajda "Patenti ancak zayıflar alır" demişti. Hatta Tesla'nın patentlerini iyi niyetle kullananlara karşı dava açmayacağını açıkladı.