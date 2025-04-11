Elon Musk'a Büyük Tehdit: "Bu Ay Seni Uykularından Edeceğiz"

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu geçen ay üç farklı kez siber saldırılara maruz kalmış ve bu saldırılar dünya genelinde platforma erişimi ciddi oranda sekteye uğratmıştı. Saldırıların arkasında kimin olduğu açıklanmamıştı ancak bu yeni açıklamayla gözler bir kez daha DonRoad grubuna çevrildi.

Sözü geçen hacker grubu, Telegram üzerinden yaptığı duyuruyla Musk'a ait internet sitelerine bir ay boyunca aralıksız saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Donald Trump'a Ait Sitelere de Saldırıldı

Grup daha önce de Donald Trump'a ait bazı şirketlerin internet sitelerini hedef alarak adından söz ettirmişti. Şimdi ise hedeflerinde teknoloji dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri var. Peki neden Musk'ı hedef alıyorlar?

Pek çok sebebi olabilir. Birincisi, Musk dünyanın en zengin insanı olarak öne çıkıyor. İkincisi de politik duruşu. ABD seçimlerinde açık açık Trump'ın bir numaralı destekçisi oldu ve aldığı zaferde büyük rol oynadı. Bu sebeple X platformunun kan kaybetmesine sebep olurken, verdiği tartışmalı demeçlerle de dünyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Eski Twitter Hacker'lerin Hedefinde

Grup, paylaştığı mesajda "Elon Musk'la bağlantılı internet sitelerini 1 ay boyunca hedef alacağız" ifadelerini kullandı. Hangi şirketlerin ya da hizmetlerin saldırıya uğrayacağı net olarak belirtilmedi ama Musk'ın sahip olduğu ya da yönettiği çok sayıda dijital platform bulunuyor.

DonRoad grubunun en büyük hedefi X olacak gibi duruyor. Bu süre zarfında platformda yavaşlamalar, tuhaflıklar görülebilir.