James Webb Uzay Teleskobu Gerekli Sıcaklığa Düşürüldü

NASA'nun Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nı içeren 10 milyar dolarlık projesi, bir yandan yaşamı destekleyebilecek uzak gezegenleri ararken, bir yandan da evrenin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinme arayışında.

Bu hafta NASA'nın Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) görev ekibi, Webb teleskobunun gözlem çalışmasının başlamasına izin vermek için gerekli sıcaklığa düştüğünü doğruladı.

Teleskobun kritik bir parçası olan MIRI, son çalışma sıcaklığının 7 kelvin'in (-447 derece Fahrenheit veya -266 santigrat derece) altına ulaştı. JPL, teleskobun diğer cihazlarıyla birlikte MIRI'nin Webb'in geniş güneş kalkanının gölgesinde soğumaya başladığını ve yaklaşık 90 kelvin'e (-298 Fahrenheit veya -183 santigrat derece) düştüğünü söyledi.

MIRI'nin proje yöneticisi Analyn Schneider, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "MIRI soğutucu ekibi, bu prosedürleri geliştirmek için çok sıkı çalıştı. Ekip kritik döneme girerken hem heyecanlı hem de gergindi. Nihayet her şey yolunda gitti ve soğuma beklenenden daha iyi durumda." ifadelerinde bulundu.

James Webb Uzay Teleskobu Isınırsa Ne Olur?

Webb'in cihazları "uzak galaksilerin, toz kozalarında gizlenmiş yıldızların ve güneş sistemimizin dışındaki gezegenlerin" yaydığı kızılötesi ışığı algıladığı için düşük sıcaklığa sahip olması hayati önem taşıyor. Webb teleskobundaki bileşenler eğer çok sıcaksa kızılötesi ışık yayar ve bu da bilim insanlarının toplanan verileri anlamasını zorlaştırır. Teleskobun soğutulması aynı zamanda Webb'in dedektörlerindeki atomların titreşimi tarafından oluşturulan ve bir ışık kaynağının nereden geldiği konusunda teleskobun kafasını karıştırabilecek bir elektrik akımı olan "karanlık akım" denen şeyi de bastırır.

Webb ekibi şimdi teleskobun araçlarını kalibre etmek ve her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını kontrol etmek için derin uzaydaki gök cisimlerinin test görüntülerini alacak. Her şeyin planlandığı gibi gittiğini varsayarsak bu yaz projeden ilk görüntüleri görebiliriz.